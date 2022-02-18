Из-за подорожания на 30-40% зарубежных фармсубстанций могут вырасти цены на антибиотики

Стоимость зарубежных фармацевтических субстанций, которые используют для производства лекарств, увеличилась по ряду позиций на 30-40%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора холдинга «Биннофарм групп» Рустема Муратова.

Как подтвердил гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк, зарубежное сырье действительно подорожало на 10-40% (в зависимости от типа). Он отметил, что также выросли цены на интермедиаты, из которых изготавливают субстанции в России.

Холдинг «Биннофарм групп» зафиксировал рост стоимости субстанций для антибиотиков. Речь идет о цефтриаксоне, цефазолине, левофлоксацине, меропенеме и других. Некоторые из них применяются в протоколах лечения последствий коронавирусной инфекции. Все эти препараты находятся в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). То есть государство регулирует на них цену. Увеличение их предельной отпускной стоимости возможно только с разрешения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Шуляк подчеркнул, что подорожание фармсубстанций продолжается несколько лет. Проблема обострилась после того, как Китай (на эту страну приходится 80% мирового производства субстанций) ввел новые экологические требования. В связи с этим на рынке резко сократилось предложение и выросли цены на сырье. Кроме того, влияние оказали энергетический и логистический кризисы в КНР. Из-за энергетического кризиса заводы работают не пять дней, а три, сдвинулись и сроки поставок. Логистический кризис наряду с перебоями контейнерных перевозок вызвал удорожание других видов транспортных услуг. Еще один фактор подорожания субстанций – рост курса доллара.

Сергей Шуляк заявил, что рост цен на субстанции возможно отразится на стоимости всех лекарств, но в первую очередь – антибиотиков. Если сырье подорожает на 10%, фармацевтические компании могут не повысить конечную цену, но рост на 40% приведет к увеличению стоимости.

gxpnews