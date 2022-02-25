Аптечные сети пытаются закупиться впрок

Аптечные сети, опасаясь роста цен на лекарственные препараты из-за ослабления рубля, пытаются сформировать товарные запасы. Дистрибьюторы сдерживают рост спроса и призывают участников рынка не поддаваться спекулятивным настроениям. Аптечные сети, опасаясь роста цен на лекарственные препараты из-за ослабления рубля, пытаются сформировать товарные запасы. Дистрибьюторы сдерживают рост спроса и призывают участников рынка не поддаваться спекулятивным настроениям.

Несколько дистрибьюторов закрыли филиалы на прием заказов, сообщил у себя на странице в Facebook директор рязанской сети «Аптека Фарма» Александр Миронов.

Он рассказал Inc.Russia, что речь идет о дистрибьюторах «Пульс», «Гранд Капитал», «Фармкомплект», которые перестали принимать заказы в Москве, Астраханской и других областях. Приостановку отгрузок подтвердил и руководитель воронежской «Фармии» Роман Кубанев. Директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова уточняет, что речь идет не о крупных федеральных дистрибьюторах, а о региональных.

Такой шаг со стороны поставщиков Миронов объясняет тем, что сети из-за падения рубля и желания приобрести препараты по прежним ценам резко увеличили объем заказов. Кубанев рассказал, что распорядился увеличить закупки наиболее продаваемых иностранных позиций в два-три раза, но в некоторых регионах это сделать не удалось.

Миронов опасается, что дистрибьюторы уже начали переоценку и что цены на лекарства не из перечня ЖНВЛП «уже завтра вырастут процентов на 10–15».

В «Пульсе» Vademecum сообщили, что ничего не меняли в работе и продолжают отгрузки сетям, у которых нет проблем с дебиторской задолженностью. В «ФК Гранд Капитал» уверяют, что работают в плановом режиме, но рекомендуют партнерам осуществлять заказ товаров до 14 часов, поскольку позже заказы обрабатываются «с учетом текущей загруженности региональных логистических центров компании». Кроме того, «ФК Гранд Капитал» приостановил отгрузку в адрес вторичных и третичных дистрибьюторов, опасаясь спекуляции с ценами на лекарства. Повышение цен могут инициировать компании-производители, но большинство контрактов предусматривает такую возможность с учетом уведомления партнера не менее чем за 30 дней. «Просим аптечные сети не поддаваться спекулятивным настроениям и придерживаться практики закупки товара по потребности», – отметил дистрибьютор.

Фото: pikabu.ru

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