«Русмед» запустит производство одноразовых шприцев в Свердловской области к 2024 году

Компания «Русмед» в качестве резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» (Свердловская область) инвестирует 426 млн рублей в запуск производства одноразовых трехкомпонентных шприцев и медицинских масок. На полную мощность производственные линии начнут функционировать к 2024 году. Впервые о намерении выпускать шприцы на территории ОЭЗ компания говорила еще в 2017 году – тогда инвестиции в проект оценили в 178 млн рублей. Компания «Русмед» в качестве резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» (Свердловская область) инвестирует 426 млн рублей в запуск производства одноразовых трехкомпонентных шприцев и медицинских масок. На полную мощность производственные линии начнут функционировать к 2024 году. Впервые о намерении выпускать шприцы на территории ОЭЗ компания говорила еще в 2017 году – тогда инвестиции в проект оценили в 178 млн рублей.

«Сегодня особую важность приобретает запуск импортозамещающих производств. При запуске всех производственных линий объем инвестиций составит 426 млн рублей. Будет создано 132 рабочих места», – отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Производственные линии появятся в ОЭЗ на площадке «Уктус». Предполагается, что ежегодно там будет выпускаться более 40 млн штук трехслойных медицинских масок. О создании производства одноразовых трехкомпонентных шприцев в ОЭЗ «Титановая долина» стало известно в августе 2017 года. Тогда проект компании «Русмед» был одобрен экспертным советом ОЭЗ. Инвестиции в проект оценивали в 178 млн рублей, а планируемая мощность производства должна была составить 72 млн шприцев в год. Статус резидента ОЭЗ компания получила в сентябре 2017 года, тогда же она должна была приступить к работе над проектом.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Русмед» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2017 году. Основным видом деятельности компании является производство медицинских инструментов и оборудования. Бенефициаром и руководителем является Олег Хабибуллин. Данных о выручке компании в 2020 году нет, убыток составил 6,9 млн рублей.

ОЭЗ «Титановая долина» была создана в декабре 2010 года в Свердловской области. Она является одной из 23 промышленно-производственных ОЭЗ в России. В состав зоны входят две производственные площадки – «Верхняя Салда» и «Уктус». По данным на 1 февраля 2022 года, объем заявленных инвестиций резидентов составляет 49 млрд рублей, а объем осуществленных инвестиций – 14,6 млрд рублей.

Помимо компании «Русмед», в сфере медицины инвесторами ОЭЗ являются также МО «Отдел медицинской техники» и «Аспект медикал». К 2023 году МО «Отдел медицинской техники» намерено открыть производство реанимационных расходных материалов и корпусной медицинской мебели для оснащения клиник и врачебных кабинетов. Инвестиции в проект оцениваются в 450 млн рублей. Выручка ОЭЗ «Титановая долина» в 2020 году составила 83 млн рублей, убыток – 38,89 млн рублей.