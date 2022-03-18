Росздравнадзор обсудил с дистрибьюторами и производителями лекарств отсутствие в аптеках левотироксина натрия

По поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в Росздравнадзоре под председательством руководителя ведомства Аллы Самойловой прошло рабочее совещание с дистрибьюторами и производителями лекарственных средств, посвященное наличию на российском рынке препаратов для терапии заболеваний щитовидной железы.

«В ходе совещания крупнейшие дистрибьюторы страны заверили, что лекарство с международным непатентованным наименованием (МНН) левотироксин натрия производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом, а его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз. Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьюторов и аптеками», – говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.

По данным ведомства, общий годовой объем потребления всех препаратов левотироксина натрия в России в 2021 году составил 11,5 миллиона упаковок. На 15 марта 2022 года в гражданском обороте находится около 12 миллионов упаковок.

«Таким образом, обращающееся сегодня на рынке количество лекарственных препаратов для терапии болезни щитовидной железы покрывает годовую потребность страны. По словам участников совещания, производители, дистрибьюторы и аптечные сети работают над увеличением объемов поставок препаратов, спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен», – заявили в пресс-службе.

Рабочие встречи Росздравнадзора с производителями и с дистрибьюторами лекарств по вопросу бесперебойного лекарственного обеспечения будут проходить еженедельно.

gxpnews