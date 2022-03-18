Фармпроизводители попросили поднять цены на лекарства из перечня ЖНВЛП

Фармацевтические производители просят об индексации цен на препараты из списка жизненно важных (ЖНВЛП). В частности, предложение индексировать цены на ряд производимых ими лекарств 15 марта в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Росздравнадзор направил крупный производитель инсулина «Герофарм». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора компании Петра Родионова.

«Индексация поможет избежать дефицита препаратов и обеспечит их наличие во всех субъектах России. Индустрия готова и намерена обеспечивать препаратами российский рынок, но, поскольку цены на ЖНВЛП практически не индексировались в рублях с 2007 года, у фарминдустрии закончился запас прочности», – заявил Родионов.

Проблема актуальна и для других фармпроизводителей, отмечает издание. По словам генерального директора Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, наиболее остро вопрос касается препаратов из низкого ценового сегмента (до 100 рублей).

Представители отрасли считают, что во избежание дефицита цены необходимо проиндексировать не менее чем на 20%, пишут «Известия».

Как стало известно ранее, пациенты с диабетом обеспокоены возможной нехваткой препаратов и медизделий. Минздрав же заявил об отсутствии дефицита инсулина в РФ.

Правительство предложило включить изменение курса валют в критерии для установки цен на ЖНВЛП.

gxpnews