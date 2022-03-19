Росздравнадзор заявил об обеспеченности фармсубстанциями на год

В Росздравнадзоре заявили, что российские производители обеспечены фармсубстанциями на год. Проблем с производством и поставками лекарств не наблюдается, отметили в службе. В 2022 году в гражданский оборот введено на 20% больше препаратов, чем в прошлом году.

Российские производители обеспечены фармацевтическими субстанциями на год. Это следует из результатов мониторинга ввода в гражданский оборот препаратов и фармсубстанций, которые ввозятся в Россию или произведены в стране, сообщила на брифинге руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Дистрибьютеры и производители отечественных лекарств подтвердили, что проблем с производством и поставками препаратов нет. Ассортимент незначительно снизился в аптеках, но в ближайшее время лекарства туда поступят, заверили в службе.

«Если брать общее количество в упаковках, то всех лекарственных препаратов в России введено в гражданский оборот на 20% больше в этом году по сравнению с прошлым годом. А фармацевтических субстанций введено в гражданский оборот почти на 80% больше. Это говорит о том, что российские производители обеспечены субстанциями практически на целый год. То есть мы на сегодняшний день не видим проблем с лекарственными препаратами», — отметила глава службы.

По ее словам, благодаря системе мониторинга движения лекарственных препаратов Росздравнадзор следит за наличием практически всех наименований от производителей до конечного потребителя. Алла Самойлова также добавила, за счет льгот лекарственными препаратами обеспечены и пациенты онкологического профиля.

Кроме того, она отметила, что лекарственные препараты для лечения заболеваний щитовидной железы, в том числе L-тироксин, поступят в ближайшее время в аптеки в полном объеме. По результатам мониторинга количество проданного L-тироксина в первую неделю марта увеличилось в 10 раз, во вторую — в пять раз. Это говорит об ажиотажном спросе на препарат, отметила глава Росздравнадзора. «Пациенты, которые принимают его постоянно, просто делают себе запасы», — сказала она.

15 марта Росздравнадзор сообщил, что отсутствие препаратов для терапии заболеваний щитовидной железы с МНН левотироксин натрия связано с ажиотажным спросом. По данным службы, в гражданском обороте находится около 12 млн упаковок препарата, что покрывает годовую потребность страны. Отмечаются временные трудности с внутренней логистикой между дистрибьюторами и аптеками.

Накануне, 17 марта, Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору открыть горячую линию для аптечных сетей. По результатам приема и анализа обращений будут приниматься оперативные решения для поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения. Горячая линия заработает до 24 марта.

Фото: government.ru

Артем Косенок

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