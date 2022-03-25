Глава Росздравнадзора сделала заявление о ситуации с лекарствами в РФ

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова «в связи с тем, что СМИ продолжают писать статьи об отсутствии тех или иных лекарственных препаратов в аптеках регионов» от имени ведомства заявила, что лекарственные средства в России есть.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств, в том числе и с помощью системы МДЛП, которая дает возможность увидеть количество всех лекарств, находящихся в обороте на фармрынке, вплоть до последней пачки в самом отдаленном районе. Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства есть! Кроме того, они производятся и отгружаются в значительно бОльших объемах, чем в 2021 году: к примеру, в настоящий момент на российском фармрынке присутствует годовая потребность левотироксина натрия», – цитирует Самойлову пресс-служба Росздравнадзора.

По словам главы ведомства, «отсутствие лекарств в аптеках связано исключительно с нездоровым ажиотажем, когда люди в панике скупают годовые запасы препаратов, спрос на некоторые из которых вырос в 5-10 раз».

«Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками рынка и не видит сегодня никаких рисков: крупнейшие производители и дистрибьютеры продолжают работать в плановом режиме, лекарства на складах имеются в достаточном количестве. Если в каких-то аптеках исчезают те или иные препараты, то это связано с возросшим неоправданным спросом со стороны населения и небольшими задержками из-за нарушений в логистической цепочке. Мы работаем с компаниями для поиска новых вариантов поставок лекарств», – сказала Анна Самойлова.

Она подчеркнула, что ситуацию «ежеминутно» контролируют правительство, Минздрав и Росздравнадзор.

«Лекарства имеются в достаточном количестве: производство работает, дистрибьютеры отгружают. Пожалуйста, не создавайте искусственный дефицит, не покупайте лекарства в чрезмерных количествах, не забывайте, что фармпрепараты не вечны и имеют свой срок годности. Все вышесказанное относится, в том числе и к лекарствам для лечения болезней щитовидной железы, и к детским жаропонижающим сиропам, более 6,5 миллионов упаковок которых находится сегодня в обращении и у которых существует масса аналогов. Если вам нужно приобрести лекарство, то закажите его заранее в аптеке или поищите на специальных агрегаторах. Если вы столкнулись с исчезновением того или иного препарата в регионе – незамедлительно сообщайте об этом в территориальные органы Росздравнадзора или на многоканальную бесплатную горячую линию Росздравнадзора: 7 800 550 99 03», – обратилась Самойлова к жителям России.

В РФ за последнюю неделю на 5-10% снизился ажиотажный спрос на лекарственные препараты.

gxpnews