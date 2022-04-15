Минздрав предложил мониторить отпуск рецептурных лекарств через систему маркировки

Минздрав предложил провести эксперимент по выработке подходов к формированию, учету, мониторингу назначений и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения посредством информационной системы медицинских назначений. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Эксперимент планируется провести с 1 июля 2022 года по 1 мая 2023 года. К его началу Минздрав и Росздравнадзор утвердят необходимые технические требования для проведения эксперимента.

В эксперименте примут участие четыре региона: Московская и Белгородская области, Башкортостан и Татарстан. Оператором информационной системы станет компания «Цифроздрав». Среди целей эксперимента называется создание новой государственной информационной системы медицинских назначений. Она будет отслеживать движение препаратов — от выписки рецепта до продажи в аптеке.

В июле прошлого года «СоюзФарма» обратилась с письмом в Минздрав с предложением контролировать продажу рецептурных препаратов с помощью маркировки. По мнению ассоциации, это поможет предотвратить риск неконтролируемого приема лекарств. Провести пилотный проект предлагалось на территории Белгородской области, где уже внедрена система электронных рецептов.

Артем Косенок

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