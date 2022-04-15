«  
  »

Минздрав предложил мониторить отпуск рецептурных лекарств через систему маркировки

Минздрав предложил провести эксперимент по мониторингу отпуска лекарственных средств по рецепту через систему маркировки. Планируется, что он начнется с 1 июля этого года, а участие в нем примут четыре региона.

Минздрав предложил провести эксперимент  по выработке подходов к формированию, учету, мониторингу назначений и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения посредством информационной системы медицинских назначений. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Эксперимент планируется провести с 1 июля 2022 года по 1 мая 2023 года. К его началу Минздрав и Росздравнадзор утвердят необходимые технические требования для проведения эксперимента.

В эксперименте примут участие четыре региона: Московская и Белгородская области, Башкортостан и Татарстан. Оператором информационной системы станет компания «Цифроздрав». Среди целей эксперимента называется создание новой государственной информационной системы медицинских назначений. Она будет отслеживать движение препаратов — от выписки рецепта до продажи в аптеке.

В июле прошлого года «СоюзФарма» обратилась с письмом в Минздрав с предложением контролировать продажу рецептурных препаратов с помощью маркировки. По мнению ассоциации, это поможет предотвратить риск неконтролируемого приема лекарств. Провести пилотный проект предлагалось на территории Белгородской области, где уже внедрена система электронных рецептов.

Артем Косенок
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

15 апреля, 2022 | Просмотров: 59