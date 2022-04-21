Задержаны подозреваемые в перепродаже препаратов из государственных больниц на 200 млн рублей

В Москве прошли обыски в рамках расследования дела о перепродаже дорогостоящих препаратов. Всего было изъято около 2 тыс. упаковок на 200 млн руб. Суд уже заключил под стражу четверых подозреваемых, еще один находится под домашним арестом. «ФВ» стали известны имена задержанных, а также адреса аптек, где проходили обыски. По словам источника, всего в Москве было выявлено четыре крупных преступных группы, которые занимались перепродажей препаратов более десяти лет.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве вместе с сотрудниками Управления «П» 4 Службы ФСБ и территориальными органами безопасности пресекли деятельность организованной группы, которую подозревают в краже препаратов, предназначенных для лечения онкологических больных. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

По версии следствия, медицинские работники фальсифицировали отчетную документацию, и с мая 2021 по апрель 2022 года похищали лекарственные препараты, состоящие на особом номерном учете. Затем лекарства продавали через аптеки, стоимость одной дозы некоторых из них превышает 340 тыс. руб., сообщает МВД.

В рамках расследования провели 25 обысков с участием силовых структур и сотрудников Росздравнадзора. Во время их проведения, в частности, изъяли более 2 тыс. упаковок лекарственных препаратов и 17,5 млн руб. наличных денег.

В качестве подозреваемых уже задержаны четверо совладельцев аптек, через которые реализовывали похищенные препараты, посредник при их продаже и бывший врач одного из областных научно-исследовательских институтов, уточняет Росздравнадзор. Четверо фигурантов заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, еще один — под домашним арестом.

Какие препараты

Стоимость упаковок, изъятых во время обысков, предварительно оценивается в 200 млн руб., сообщил «ФВ» источник, знакомый с уголовным делом. Это в том числе препараты «Арепливир», «Коронавир» для лечения COVID-19; противовирусные средства «Калетра», «Пегасис», а также препараты для лечения онкологии «Ацеллбия», «Сунитиниб-Натив», «Авегра», «Трастузумаб», «Кадсила», «Мирцера», «Перьета», «Китруда», иммуноглобулины и другие лекарственные средства.

По указанию Министерства здравоохранения в осмотре препаратов приняли участие более 15 сотрудников Росздравнадзора. Благодаря нанесенным кодам маркировки на упаковках, им удалось установить предполагаемые места хищения лекарств — это десятки лечебных учреждений и государственных фармскладов, уточнил источник.

По словам собеседника «ФВ», всего в Москве было выявлено четыре крупных преступных группы, которые занимались перепродажей препаратов более десяти лет. «Несмотря на то, что на данный момент уголовные дела возбуждены по факту отдельных краж лекарственных препаратов из государственных больниц, совершенных участниками этих преступных групп, существует высокая вероятность объединения данных дел в одно большое дело», — пояснил источник.

Такие действия могут быть квалифицированы по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), пояснил «ФВ» эксперт по фармацевтической безопасности Владимир Аникеев. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненно.

Аптеки

Как установило следствие, после похищения препараты из государственных больниц продавались через аптеки. Особенностью таких аптек являлась специализация на дорогостоящих лекарствах, уточнил источник. При этом стоимость при продаже была в два раза дешевле цен производителей. Оплату в таких аптеках принимали исключительно за наличные деньги.

По данным источника, обыски прошли в восьми аптеках по ул. Шереметьевская, Верхняя Красносельская, Ленинская Слобода, Воронцовская, Варшавское шоссе, Фрунзенская набережная и Волоколамское шоссе. Также обыск прошел в складском помещении на ул. Ленинская слобода.

Возбужденные дела

Как уточнил источник, уголовные дела возбуждены в отношении пяти подозреваемых. Речь идет о Гулиеве К.Г., Пашине Л.Е., Трусове К.А., Мизякине А.Г. и Сайфуллоеве Б.А. Четверо их них заключены под стражу, а Трусов находится под домашним арестом. Решения принял Тверской суд города Москвы.

Следователи работают над возбуждением новых уголовных дел и привлечением новых фигурантов, связанных с хищением лекарств, добавил источник.

Фото: Росздравнадзор

Маргарита Грошева

pharmvestnik