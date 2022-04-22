До конца года потребность в кадрах для фармотрасли вырастет на 80%

Эксперты прогнозируют рост спроса на специалистов для фармацевтической отрасли в России на более чем 80% до конца 2022 года из-за открытия новых производств, а также усложнения существующих логистических цепочек.

По данным рекрутинговых порталов, после 24 февраля фармацевтика по-прежнему входит в топ-3 сфер с наименьшим падением спроса на персонал. Портал hh.ru отмечает, что фармспециалисты входят в число самых дефицитных кадров. В марте спрос на них в стране снизился по сравнению с февралем на 17%, но остается чрезвычайно высоким.

«В плане импортозамещения фарма остается одной из самых важных и социально ориентированных отраслей. Еще год назад разнообразие вакансий было характерно только для Москвы и Санкт-Петербурга, но сейчас в связи с курсом на импортозамещение будут развиваться региональные рынки труда, при сохранении спроса на кадры в столицах. Мы плотно работаем с представителями фармотрасли в сфере подготовки и переподготовки кадров и можем указать, что среди направлений наибольшим спросом будут пользоваться инженеры-технологи, специалисты по развитию продуктового портфеля, в области обеспечения качества, разработки и регистрации препаратов, доклинических и клинических исследований, фармаконадзора», – пояснила исполнительный директор Евразийской академии надлежащих практик Ирина Спичак.

По данным Минпромторга, только Москве работает 84 предприятия, выпускающих препараты для лечения и онкологии, и диабета, и рассеянного склероза. Новые фармпроизводства планируется запустить до конца года в Тульской области и Новосибирске.

«Потребность здравоохранения в квалифицированных специалистах будет расти. За период 2020-2021 годов спрос на фармацевтических специалистов вырос на 106%. Отдельные зарубежные производители временно приостановили инвестиции в исследования и развитие производств, но не прекратили текущей деятельности на территории РФ. Кроме того, как показывает опыт Китая, угроза распространения коронавируса снизилась, но не ушла окончательно. Поэтому мы ожидаем продолжения роста спроса на медицинских и фармацевтических работников», – добавила Спичак.

gxpnews