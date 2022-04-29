Правительство вдвое сократило сроки заключения СПИК

Российские компании, внедряющие новые технологии в промышленное производство, смогут в два раза быстрее заключать с государством специальные инвестиционные контракты. Минимально возможный срок такой процедуры уменьшен до полутора месяцев.

Российские компании, внедряющие новые технологии в промышленное производство, смогут в два раза быстрее заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0). Минимально возможный срок такой процедуры уменьшен до полутора месяцев. Такое Постановление № 753 от 26.04.2022 подписал премьер Михаил Мишустин. Документ вносит изменения в Постановление Правительства РФ № 1048 от 16.07.2020.

В правительстве сообщили, что сокращения сроков удалось добиться благодаря пересмотру регламента части процедур:

Минпромторг теперь должен дать ответ на предложение компании-инвестора о заключении СПИК 2.0 в течение пяти рабочих дней, а не десяти, как ранее;

с 30—45 календарных дней до максимум 10 сокращен срок разработки документации о проведении конкурсного отбора;

заявку на участие в конкурсном отборе компания-инвестор может подать сразу же после размещения извещения о его проведении. Раньше он наступал только через 30 дней после размещения конкурсной документации.

В ноябре 2020 года правительство утвердило перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестконтракт. В него вошли наукоемкие технологии из наиболее важных сфер экономики, в том числе энергетики, машиностроения, медицины, химической промышленности. Государство гарантирует таким инвесторам условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.

В декабре прошлого года правительство расширило этот список.

В марте правительство внесло в Госдуму законопроекты о расширении возможностей инвесторов в рамках специальных инвестиционных контрактов формата 1.0 (СПИК 1.0).

Артем Косенок

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