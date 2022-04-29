Путин поручил дополнительно профинансировать разработку лекарств от диабета

Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» дал поручение правительству реализовать с 2022 года дополнительные мероприятия по своевременной диагностике сахарного диабета в России. Это следует из перечня поручений главы государства, который был опубликован на сайте Кремля.

Кабмину поручено обеспечить разработку, утверждение и реализацию (начиная с 2022 года) комплекса дополнительных мероприятий по своевременной диагностике сахарного диабета, в том числе предусматривающих:

раннее выявление и лечение сахарного диабета для предупреждения осложнений этого заболевания, в том числе приводящих к инвалидности;

проведение профилактических мероприятий, в том числе среди пациентов из групп риска;

обеспечение больных сахарным диабетом необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходными материалами для проведения непрерывного мониторинга уровня сахара в крови;

внедрение новых, современных методов лечения сахарного диабета;

подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций (их подразделений), оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами;

предоставление мер поддержки фармацевтической промышленности РФ с целью разработки и производства конкурентоспособных отечественных лекарственных препаратов и медицинских изделий для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета, в том числе замкнутых систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и инфузионных помп для доставки инсулина;

выделение из федерального бюджета начиная с 2022 года бюджетных ассигнований на финансирование дополнительных мероприятий по своевременной диагностике и лечению сахарного диабета.

Доклад по поручению президенту необходимо представить до 1 сентября текущего года, а далее – один раз в полгода.

Путин также поручил подготовить закон об онлайн-торговле рецептурными лекарствами.

В Госдуме ранее попросили Мурашко решить вопрос с лекарствами для детей с диабетом.

gxpnews