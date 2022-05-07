Рамил Хабриев: «Система готова к внедрению механизма лекарственного возмещения»

Научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А.Семашко» о том, как отрасль должна ответить на новые вызовы

Одним из ключевых участников Российского фармацевтического форума им. Н. А. Семашко станет научный институт, названный в честь легендарного организатора здравоохранения. Национальный НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко с 1940-х годов занимается проведением исследований по актуальным для страны проблемам организации здравоохранения, отслеживает тенденции времени и строит прогнозы на будущее. Научный руководитель института Рамил Хабриев рассказал в интервью GxP News о том, чему будет посвящено его выступление на форуме, какие последствия для отечественной системы здравоохранения несет COVID-19 и почему именно сейчас пришло время внедрять лекарственное возмещение.

Какие вопросы вы считаете наиболее важными для обсуждения на форуме?

В новой концепции форум будет посвящен памяти Николая Александровича Семашко, поэтому я думаю, что в рамках пленарного заседания мы сможем сделать два-три интересных сообщения о его деятельности и проектах. Пока обсуждаем это с коллегами из Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик, которые являются идеологами обновленной концепции форума.

Кроме того, есть очень много важных и актуальных тем для обсуждения. Мы не в полной мере завершили восстановление нормальной деятельности системы здравоохранения в связи с COVID-19, как получили новые вызовы. Последствия пандемии сказываются не только на тех, кто переболел. До сих пор не восстановилось в достаточном и необходимом объеме оказание плановой медицинской помощи, по ряду важнейших направлений снизилась ранняя выявляемость, была зафиксирована избыточная смертность. А сейчас, помимо этого, встает целый блок вопросов, связанных с усложнением обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, расходными материалами для диагностических служб и так далее. Безусловно, мы каждый раз пытаемся это компенсировать, вводя программы поддержки бизнеса, импортозамещения. Но этого недостаточно.

Мне кажется, что сейчас очень важно сделать четкий анализ того, какие из направлений сферы охраны здоровья оказались в большей степени подверженными негативным влияниям и какие меры могли бы помочь их восстановить, чтобы обеспечить в дальнейшем устойчивость системы здравоохранения. Конечно, мы должны во многом переосмыслить, на что же следует сделать упор с точки зрения сохранения общественного здоровья.

На многих площадках я говорю о том, что в последние годы был сделан существенный крен на развитие высокотехнологических видов помощи, при этом в рамках оптимизации систем здравоохранения существенно пострадало первичное звено здравоохранения, ушли из поля зрения и стали неприоритетными профилактические программы. Вот этот вопрос считаю крайне важным обсудить на форуме.

Что должны предпринять регуляторы и участники отрасли для восстановления системы профилактики заболеваний, которые вносят наибольший вклад в структуру смертности населения?

Я думаю, сейчас пришло время поднимать вопрос в отношении всеобщего лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении, или лекарственного возмещения. Идея заключается в том, чтобы люди, нуждающиеся в медикаментозной поддержке при амбулаторном лечении, получали лекарства с определенной льготой. Это позволит повысить доступность препаратов для существенной доли населения, для которой сейчас она ограничена.

Знаю, мне могут возразить: «Мы сейчас и так ограничены в средствах, эта идея несвоевременна!» Безусловно, внедрение этого механизма потребует затрат, но эти вложения дадут видимые результаты уже в течение двух-трех лет и существенно снизят бремя государства на оказание стационарной помощи, объемы высокотехнологичной помощи. Кроме того, сейчас система уже технологически готова к внедрению такого механизма. Раньше у многих были опасения, что при взрывном спросе на медикаменты будет сложно учесть, например, тех, кто имеет право на льготы. Но сейчас у нас есть электронные амбулаторные карты, истории болезни, регистры пациентов, реестры выписанных рецептов. Наконец, аптечные учреждения соединены в единую информационную сеть, внедрена система маркировки. Сейчас мы можем смело говорить о том, что при внедрении системы лекарственного возмещения будет четкий учет, обоснованность выписок и контроль за тем, как все это будет происходить.

Из каких источников, на ваш взгляд, должна финансироваться система лекарственного возмещения?

Естественно, здесь потребуются средства как федерального, так и региональных бюджетов, необходимо найти пропорцию. Думаю, что основная часть средств будет закрыта за счет субвенций федерального бюджета. Неплохо, что уже сейчас принято решение о том, чтобы свести льготников в один реестр: это позволит понять их потребность в лекарственных препаратах. Но в целом единственным критерием при определении необходимости и правомерности назначения человеку льготного рецепта должно быть его состояние здоровья. А уровень компенсации и возмещения может определяться материальным положением, наличием инвалидности и другими факторами. Будет целесообразно установить категории населения, чтобы понять, кому и при каких заболеваниях должен возмещаться тот или иной процент стоимости лекарств. При этом благодаря внедрению маркировки обоснованность выписки может легко проверить машина.

Когда механизм лекарственного возмещения только обсуждался, речь шла о том, что пациенты могут получать лекарственные препараты в государственных аптеках. Актуально ли это сейчас?

Думаю, что сейчас в этой системе может участвовать любая аптека, подключенная к системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Ведь в этом случае есть гарантия, что она будет соблюдать требования, связанные с торговой наценкой, и что фальсифицированные препараты не попадут в систему.

Что необходимо сделать для старта внедрения системы лекарственного возмещения? Может быть, необходима профильная рабочая группа или специальная инициатива конкретного органа власти?

Я думаю, что начать нужно с широкого обсуждения проблемы, которое мы и инициируем на Российском фармацевтическом форуме им. Н. А. Семашко. Затем такая инициатива должна быть представлена депутатскому корпусу и руководству страны уже с четкими и конкретными расчетами. Дальше можно начать с пилотных проектов, например, мы определяем 10-15 наиболее серьезных нозологий, апробируем систему на них, а затем расширяем и масштабируем. Таким образом, мы сможем внедрить этот механизм поэтапно, учитывая на каждой новой стадии опыт предыдущих.

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