Совет директоров Lilly приветствует в составе нового члена – Мэри Линн Хедли

Мэри Линн Хедли, доктор философии, избрана в совет директоров фармацевтической компании Eli Lilly and Company и вступит в должность с 15 мая 2022 года. В качестве нового члена совета директоров Lilly она будет работать как в комитете по науке и технологиям, так и в комитете по этике и соблюдению нормативных требований.

Доктор Хедли является иммунологом и биологом раковых клеток с большим опытом работы в фармацевтической промышленности, особенно в области онкологии. С 2021 года она работает старшим научным сотрудником в Институте Броуда Массачусетского технологического института и Гарвардского университета.

«Я рад приветствовать доктора Мэри Линн Хедли в совете директоров Lilly. Мэри Линн обладает ценным опытом в области онкологии и фармацевтической промышленности в целом. Ее знания в создании, масштабировании и управлении биотехнологическими компаниями добавят нашему совету огромное технологическое и лидерское понимание», – сказал Дэвид А. Рикс, председатель и главный исполнительный директор компании.

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