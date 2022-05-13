Препараты с истекающим сроком годности будут направлять льготникам

Препараты с истекающим сроком годности будут направлять льготникам. Для их лекобеспечения используют лекарства, накопившиеся на 1 апреля 2022 года, чей срок годности истекает в этом году. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Для лекарственного обеспечения льготников будут использовать препараты с истекающим сроком годности. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 823 от 06.05.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ вносит изменения в приложение № 8 к государственной программе «Развитие здравоохранения».

«Лекарственные препараты, остатки которых сложились на 1 апреля 2022 года, со сроком годности, истекающим в 2022 году, могут быть использованы для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств бюджета», — говорится в документе.

В конце марта с таким предложением выступил Минздрав. Как говорится в пояснительной записке к постановлению, санкции могут привести к сбоям поставок в регионы лекарств для льготников. Однако сейчас скопились значительные остатки препаратов, предназначенных для обеспечения в амбулаторных условиях тех, кто находится под диспансерным наблюдением, перенес острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также тех, кому выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

Документ поможет устранить возможные логистические проблемы и риски срыва поставок по заключенным контрактам. Кроме того, это уменьшит риск списания лекарств, закупленных в 2020 году, отмечается в записке.

Ранее правительство уже предприняло ряд мер, чтобы избежать дефектуры лекарств. Так, в конце марта президент Владимир Путин подписал закон о ввозе в Россию препаратов в иностранной упаковке. В апреле была упрощена процедура регистрации препаратов. Срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сократился на 30 дней. В мае Минпромторг утвердил перечень товаров, которые будет возможно ввозить в Россию через параллельный импорт. Лекарства в него не вошли, однако попала другая фармпродукция.

Артем Косенок

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