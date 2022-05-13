Новый финансовый директор Moderna ушел в отставку после одного дня работы

Новый финансовый директор Moderna Хорхе Гомес смог продержаться на своем посту всего один день. Он ушел в отставку после того, как его бывшая компания опубликовала расследование о деятельности сотрудников.

Недавно назначенный финансовый директор Moderna Хорхе Гомес успел проработать на своем посту всего один день, пишет Reuters.

Ему пришлось уйти в отставку после того, как его бывший работодатель, производитель стоматологического оборудования Dentsply Sirona, опубликовал внутреннее расследование деятельности сотрудников. В нем компания указывает на то, что ее руководящий состав мог использовать стимулирующие выплаты для получения личной выгоды.

«Комитет по аудиту … расследует утверждения о том, что некоторые бывшие и нынешние члены высшего руководства использовали эти стимулирующие выплаты и другие действия для повышения целевых показателей, необходимых для выплаты гонораров в 2021 году», — пишет Dentsply.

Гомес получит зарплату за 12 месяцев в размере 700 тыс. долл., но не сможет рассчитывать на бонус в размере 500 тыс. долл., возмещение расходов на переезд и аренду. Вместо Гомеса пост снова займет Дэвид Мелин, бывший финансовый директор, который недавно вышел на пенсию. Он проработает на должности до тех пор, пока Moderna не найдет постоянную замену.

В прошлом месяце, когда было объявлено о назначении Гомеса, генеральный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что «страсть этого руководителя к устойчивому развитию … тесно согласуется с видением Moderna, заключающимся в том, чтобы сделать корпоративную ответственность важной частью того, кто мы есть и что мы делаем».

Недавно Moderna опубликовала положительный финансовый отчет за I квартал этого года. Продажи вакцины от COVID-19 принесли компании доход в размере 5,9 млрд долл. Чистая прибыль компании за квартал составила 3,66 млрд. долл.

Фото: dentsplysirona.com

Николай Соколов

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