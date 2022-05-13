Правительство увеличило ежемесячный норматив на медизделия и лекарства для льготников

Ежемесячный норматив на медизделия и лекарства для льготников был увеличен на 78,1 руб. В 2022 году он стал выше 1 тыс. руб.

Правительство увеличило ежемесячный норматив на медизделия, лекарства и специализированное лечебное питание для льготников. Он увеличился с 1 февраля 2022 года на 78,1 руб. и составил 1007,9 руб. В 2021 году он был повышен до 929,8 руб. Соответствующее Постановление Правительства № 841 от 09.05.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На льготное лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, в федеральном бюджете на 2022 год предусмотрено 54,3 млрд руб., писал «ФВ».

В начале апреля глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что лекарств для льготных категорий граждан хватит на 5—12 месяцев.

Накануне правительство опубликовало постановление, согласно которому для лекарственного обеспечения льготников будут использовать препараты с истекающим сроком годности. Документ поможет устранить возможные логистические проблемы и риски срыва поставок по заключенным контрактам. Кроме того, это уменьшит риск списания лекарств, закупленных в 2020 году, отмечается в пояснительной записке.

Артем Косенок

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