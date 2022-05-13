Завершен первый этап клинических испытаний вакцины от гриппа «Тетрафлюбет»

Компания «Развитие биотехнологий» (РБТ), которая разработала российскую вакцину от гриппа «Тетрафлюбет», завершила первый этап клинических испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), в которую входит компания.
Испытания четырехвалентной вакцины проводят в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге.
«Результаты первого этапа исследований, проведенных на 25 добровольцах, показали, что вакцина абсолютно безопасна, никаких побочных эффектов не выявлено», – сказал директор РБТ Игорь Красильников.
«Развитие биотехнологий» и ИСКЧ развивают платформу для создания противовирусных вакцин-кандидатов на основе поверхностных рекомбинантных белков и сферических частиц. Она показала высокий профиль безопасности и необходимый уровень иммуногенности в доклинических исследованиях. На этой платформе ранее разработали вакцину от коронавирусной инфекции «Бетувакс-КоВ-2», которая сейчас проходит II фазу клинических исследований.
Авторы планируют создать комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса, а также вакцину от вируса папилломы человека.
О том, что ИСКЧ получил разрешение Минздрава на исследование новой вакцины от гриппа, стало известно в начале 2022 года.