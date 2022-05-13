«Л’Этуаль» откроет аптечные корнеры в магазинах 21 города России

Ретейлер парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» запланировал расширение сети аптечных корнеров в своих магазинах. До конца текущего года такие корнеры должны открыться в 21 городе России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«„Л’Этуаль”, лидер и ключевой эксперт на российском парфюмерно-косметическом рынке, планирует развивать собственную фармацевтическую сеть. До конца 2022 года „Л’Этуаль” планирует открыть аптечные корнеры во флагманских магазинах в 21 городе по всей России», – гласит сообщение.

Речь идет о магазинах в таких городах, как Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Краснодар, Волгоград, Омск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Тюмень, Пермь, Владивосток, Барнаул, Хабаровск, Сочи и Симферополь.

В декабре 2021 года в трех магазинах Москвы заработали первые три аптеки после получения компанией лицензии на торговлю аптечными препаратами в розничных магазинах. Через два месяца полученная для дистанционной торговли лекарственными препаратами лицензия позволила начать продажи в интернет-магазине. Аптечное подразделение компании сейчас реализует более 3500 наименований лекарств, витаминов и БАДов. Тысяча позиций из них доступна онлайн.

gxpnews