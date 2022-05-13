СМИ сообщили о сокращении поставок в Россию фармдистрибьюторов Azelis и Panreac

О сокращении поставок клиентам сообщили американские дистрибьюторы Azelis и Panreac. Ранее другие фармдистрибьюторы, производители фармсырья и вспомогательных веществ также прекратили или существенно сократили поставки в Россию.

Иностранные фармдистрибьюторы прекращают или сокращают свою деятельность в России. Так, американская Azelis в своем письме предупредила клиентов о сокращении поставок. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник одной отечественной фармацевтической компании. Компания официально представляла в России продукцию производителя сырья для мягких лекарственных форм, инъекций и ингаляций Lubrizol. С ее поставками есть сложности, сообщил изданию управляющий партнер специализирующейся на фармацевтике консалтинговой компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский.

Американская Panreac в клиентской рассылке также сообщила о приостановке ввоза всей своей продукции для фармпромышленности в Россию как напрямую, так и через дистрибьюторов или реэкспорт. Подлинность письма подтвердил «Ведомостям» представитель компании «Герофарм». Сейчас компания переходит на альтернативных поставщиков, добавил ее представитель.

В начале мая, как писал «ФВ», нидерландский поставщик фармингредиентов IMCD также заявил о прекращении своей деятельности в России: компания приняла решение закрыть свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Как рассказал Лисовский, этот дистрибьютор работал с фармкомпаниями «Гротекс» и «Вертекс», а доля его поставок для некоторых российских заводов составляла до 30% от общего числа закупаемых позиций.

Об уходе также заявили один из крупнейших в мире химических концернов — немецкий BASF и британский производитель специальных химикатов Croda. Накануне «Коммерсантъ» сообщил о дефиците вспомогательных веществ для лекарств (красителях, стабилизаторах и загустителях), которые ранее закупались в основном в США и Евросоюзе. Также стало известно о том, что прекратили поставки либо перешли на полную предоплату платежей, помимо BASF и Croda, испанская Menadiona, итальянская Faci, немецкая Th. C. Tromm, американский производитель полимеров для отрасли Lubrizol.

«Ведомости» направили запросы в BASF, IMCD, Azelis, Lubrizol, Panreac, «Гротекс», «Валента фарм», «Р-Фарм», а также в Ассоциацию российских фармпроизводителей, но они остались без ответа. Представитель «Вертекса» отказался от комментариев.

Российские производители переходят на альтернативных поставщиков. Лисовский считает, что выпуск некоторых препаратов на время может быть приостановлен, пока не найдутся альтернативные производители. А в долгосрочной перспективе России предстоит налаживать собственный синтез субстанций, уверен он. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что многие позиции легко заместят альтернативные поставщики или начнут ввозить их в рамках параллельного импорта.

В Минпромторге считают, что отказ крупных европейских компаний от поставок вспомогательных веществ и сырья для производства лекарств безусловно окажет влияние на производственные процессы в фармацевтической отрасли. Для увеличения уровня локализации отечественных производств министерство намерено развивать в стране малотоннажную химию.

В марте и апреле еще ряд зарубежных фармкомпаний сообщили об изменении в работе на российском рынке. Так, они прекратили инвестиции и приостановили новые клинические исследования в стране, писал «ФВ». При этом часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Артем Косенок

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