В США полностью одобрили первый JAK-ингибитор для лечения COVID-19

FDA полностью одобрило препарат «Олумиант» для лечения госпитализированных с COVID-19. Это первый JAK-ингибитор, одобренный в стране для лечения болезни.

Eli Lilly и Incyte объявили о том, что FDA полностью одобрило препарат против COVID-19 «Олумиант» для лечения госпитализированных взрослых пациентов, которым требуется дополнительный кислород, неинвазивная или инвазивная искусственная вентиляция легких или экстракорпоральная мембранная оксигенация. Об этом пишет PMLive.

Препарат стал первым и единственным одобренным FDA для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19 ингибитором янус-киназы (JAK).

Одобрение основано на результатах нескольких плацебоконтролируемых двойных слепых рандомизированных исследований. Рекомендуемая доза препарата составляет 4 мг один раз в день в течение 14 дней или до окончательной выписки из больницы, в зависимости от того, что наступит раньше.

«Я воодушевлен тем, что FDA полностью одобрило «Олумиант» для лечения этих пациентов. Несмотря на то что в настоящее время существуют доступные методы лечения [COVID-19], по-прежнему есть острая необходимость в дополнительных вариантах [терапии]», — говорит профессор медицины Медицинского центра Университета Небраски Андре Калил.

В США препарат применяется в соответствии с разрешением на использование в экстренных случаях (EUA), выданным в ноябре 2020 года. Это разрешение останется в силе для госпитализированных детей в возрасте от двух до 17 лет, которым требуется кислородная поддержка.

«С помощью «Олумианта» лечили уже почти миллион человек с COVID-19 примерно в 15 странах мира», — отмечает старший вице-президент Eli Lilly по иммунологии и директор по работе с клиентами Патрик Йонссон.

Николай Соколов

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