OIST и Corundum Systems Biology создадут самостоятельно разрабатывающую препараты систему

Окинавский институт науки и технологий вместе с компанией Corundum Systems Biology создадут систему, которая сможет автоматически разрабатывать препараты.

Высший университет Окинавского института науки и технологий (OIST) и Corundum Systems Biology запустили исследовательский проект по разработке автоматизированной системы для разработки препаратов. Об этом сообщается на сайте университета.

Работы над проектом начнутся с апреля этого года, бюджет на первые три года составит 301 млн иен (2,4 млн долл.). В течение трех лет первого этапа рабочая группа разработает саму автоматизированную систему и проведет мультиомные исследования генома, факторов, связанных с метаболизмом, симбиотических микробов и многого другого.

Конечной целью станет создание системы, которая сможет самостоятельно изобретать новые соединения с использованием искусственного интеллекта и робототехники.

«Создание автоматизированной мультиомической лаборатории — важный первый шаг к достижению этой цели, — заявляет глава проекта Хироаки Китано. — Благодаря этому объекту мы получим доступ ко всей многогранной сложности человеческого здоровья и узнаем, как образ жизни, геномика, микробиом и другие факторы взаимодействуют друг с другом».

Мультиомика — это подход к биологическому анализу, в котором анализируются данные множества «омов», то есть научных областей и сфер, оканчивающихся на «ом»: геном, протеом, транскриптом, эпигеном, метаболом и микробиом.

Планируется, что на полную мощность система заработает в 2024 году. С этого момента она сможет создавать качественные данные и также позволит проводить исследования в разных странах и регионах.

Николай Соколов

pharmvestnik