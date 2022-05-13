Две японские фармкомпании ограничили свой бизнес в России

Daiichi Sankyo приостановила экспорт двух своих препаратов в Россию, Eiken Chemical – реагентов, применяемых при анализе крови у пациентов с подозрением на рак. Такие действия в компаниях объяснили логистическими и финансовыми трудностями. Daiichi Sankyo приостановила экспорт двух своих препаратов в Россию, Eiken Chemical – реагентов, применяемых при анализе крови у пациентов с подозрением на рак. Такие действия в компаниях объяснили логистическими и финансовыми трудностями.

Фармкомпания Daiichi Sankyo приостановила в России продажи антикоагулянта Lixiana и противовоспалительного препарата Transamin. По данным издания Nikkei Asia, решение компании обусловлено трудностями в транспортировке лекарств, а в Daiichi Sankyo убедились в том, что на российском рынке присутствуют аналоги препаратов (для Lixiana – Агренокс от Boehringer Ingelheim, для Transamin – Экзацил от Sanofi).

Также Daiichi Sankyo производит фармсубстанции для ряда препаратов, владельцами регудостоверений на которые являются другие фармкомпании. Например, Daiichi изготавливает олмесартан медоксомил для препаратов Кардосал и Аттенто от немецкой Berlin-Chemie. Фармсубстанции Daiichi Sankyo на российском рынке останутся.

Другая крупная японская фармкомпания – Eiken Chemical – приостановила поставки реагентов, используемых при тестировании на наличие онкологических заболеваний.

С марта 2022 года уже более 15 производителей лекарств ограничили свою работу на российском рынке, в основном отказавшись от инвестиций и инициации клинических исследований.

В конце апреля нидерландская IMCD и немецкая BASF – производители сырья, используемого в том числе для изготовления лекарств, – объявили о намерении прекратить свою деятельность в России. Затем к ним присоединились испанские Croda и Menadiona, итальянская Faci, немецкая Th.C.Tromm, американская Lubrizol и другие.