В Башкирии за 1,5 млрд рублей запустят производство витаминов

Компания «Биорон», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» в Республике Башкортостан, откроет там производство витамина В2 (рибофлавина) мощностью 900 тонн в год. Инвестиции в проект оцениваются в 1,53 млрд рублей. Компания «Биорон», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» в Республике Башкортостан, откроет там производство витамина В2 (рибофлавина) мощностью 900 тонн в год. Инвестиции в проект оцениваются в 1,53 млрд рублей.

«Биорон» подписала соглашение о резидентстве в ОЭЗ «Алга» 16 мая. Согласно бизнес-плану, начать строительство завода по выпуску витамина планируют уже в 2022 году, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал 2024 года. Запуск производства позволит создать 27 новых рабочих мест.

Предполагается, что предприятие будет выпускать две крупнотоннажные марки рибофлавина – кормовую (для предприятий сферы животноводства и птицеводства) и пищевую/фармацевтическую (для биологически активных добавок и витаминных комплексов, спортивного питания). По заверению представителей компании, проект полностью ориентирован на потребление отечественных компонентов и не имеет аналогов, так как весь витамин В2, присутствующий на отечественном рынке, является импортным.

«В нынешних условиях импортозамещение стало очень актуальной темой, а реализация данного проекта нацелена именно на замещение продукции, поставляемой из Западной Европы и Китая», – рассказал генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов.

Строительство завода было анонсировано в конце марта 2022 года. Тогда компания представила бизнес-план, где инвестиции в проект оценивались в 1,4 млрд рублей. «Изначально маркетинговая стратегия компании предусматривала, что до 57% производимой продукции будет направляться на экспорт. Однако складывающаяся геополитическая ситуация требует корректировки рыночной политики, и сейчас в качестве основного рынка сбыта мы рассматриваем уже нашу страну», – отметила директор ООО «Биорон» Регина Абизгильдина.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Биорон» зарегистрировано в Республике Башкортостан в июне 2021 года. Основным видом деятельности компании является производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Юрлицо на 100% принадлежит ООО «УК «Промышленный технопарк «Салават», которым владеет Рафаил Хасаншин (99%) и Игорь Сулейманов (1%).

ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алга» была создана на территориях Ишимбайского и Стерлитамакского районов Республики Башкортостан в мае 2020 года. Управляющей компанией является АО «Корпорация развития Республики Башкортостан». ОЭЗ расположена на четырех обособленных площадках общей площадью 468 гектаров. Резидентами зоны являются 11 компаний.

В конце апреля 2022 года российские предприниматели заявили о намерении создать отечественный аналог американского интернет-магазина iHerb по продаже БАДов и витаминов для импортозамещения. Планируется, что онлайн-площадка под названием RuHerb в течение года сможет заместить до 90% ассортимента маркетплейса продукцией отечественных производителей. Авторами идеи выступают представители платформы Национальной технологической инициативы. Отмечается, что на площадке в числе растительных добавок могут начать продавать БАДы на основе иван-чая, чаги и вытяжки из хвойных.