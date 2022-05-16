FDA одобрило препарат от диабета и ожирения одновременно

FDA одобрило препарат tirzepatide от компании Eli Lilly. Средство снижает уровень сахара в крови и единовременно способствует потере веса.

Американский регулятор FDA одобрил первый в своем классе препарат для лечения диабета 2-го типа под названием tirzepatide. Об этом сообщается на сайте компании Eli Lilly, разработавшей препарат.

Средство представляет собой инъекцию, которая вводится под кожу с периодичностью один раз в неделю. Tirzepatide имеет двойной эффект, он снижет уровень сахара в крови и одновременно приводит к падению веса.

В исследованиях, сравнивающих tirzepatide с другими лекарственными средствами от диабета, препарат обошел аналоги. У пациентов, получавших дозу 15 мг, наблюдалось снижение уровня HbA1c (гликированного гемоглобина) на 0,5% больше, чем у пациентов, получавших семаглутид, на 0,9% больше, по сравнению с теми, кто получал инсулин деглудек, и на 1% большее снижение по сравнению с инсулином гларгином.

Среди наиболее распространенных побочных эффектов были зафиксированы тошнота, диарея и рвота. Также сообщалось о низком уровне сахара в крови в клинических испытаниях.

При этом FDA отмечает, что tirzepatide вызывает опухоли щитовидной железы у крыс. Неизвестно, вызывает ли препарат такие опухоли, как медуллярный рак щитовидной железы, у людей. По данным регулятора, tirzepatide не следует применять у пациентов с медуллярным раком щитовидной железы в личном или семейном анамнезе или у пациентов с синдромом множественной эндокринной неоплазии 2-го типа.

Николай Соколов

pharmvestnik