В «Сириусе» тяжелобольных пациентов планируют лечить инновационными препаратами

В университетской клинике «Сириуса» планируют применять экспериментальную медицину. Там появится возможность лечить инновационными препаратами тяжелобольных пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации федеральной территории «Сириус».

Введенный на территории «Сириуса» экспериментальный правовой режим дает возможность использовать иной медицинский подход к лечению пациентов, отклоняясь от стандартов классической терапии, применимой в других российских регионах. По данным администрации федеральной территории, такой метод снизит барьеры для внедрения инновационных препаратов и облегчит их доступ на другие рынки.

«Врачи будут привлекаться к планированию поздних стадий доклинической разработки с целью получения максимально релевантной информации, необходимой для дизайна и проведения клинических испытаний ранних фаз. При появлении соответствующих регуляторных механизмов возможно применение инновационных таргетных препаратов у пациентов с тяжелыми заболеваниями, не имеющих альтернативных опций терапии (принцип right-to-try – право на попытку)», – сказала собеседница издания.

По ее словам, подобные клинические исследования быстрее позволят получить информацию о действии препарата и его потенциальной эффективности, благодаря чему ускорится разработка лекарств.

Научно-технологический университет «Сириус» создал образовательный фонд «Талант и успех» (учрежден 24 декабря 2014 года по инициативе президента Владимира Путина). Путин в 2020 году подписал закон о федеральной территории «Сириус», согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным, с собственным бюджетом и имуществом.

gxpnews