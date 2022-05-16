Дапаглифлозин достиг основной конечной точки в исследовании III фазы

Обобщенные результаты исследования III фазы DELIVER показали, что на фоне терапии дапаглифлозином было достигнуто статистически и клинически значимое уменьшение частоты наступления событий первичной комбинированной конечной точки (смерть от сердечно-сосудистого заболевания или ухудшение течения сердечной недостаточности). В исследование были включены пациенты с сердечной недостаточностью (СН) с умеренно сниженной или сохраненной фракцией выброса.

СН представляет собой хроническое прогрессирующее заболевание. Во всем мире им страдает порядка 64 млн человек. СН ассоциирована с высокой распространенностью и смертностью. В зависимости от фракции выброса (ФВ) выделяют несколько основных категорий СН: СН с низкой ФВ (СНнФВ) (ФВЛЖ ≤ 40%), СН с умеренно сниженной ФВ (СНусФВ) (ФВЛЖ 41–49%) и СН с сохраненной ФВ (СНсФВ) (ФВЛЖ ≥ 50%). Примерно у половины всех пациентов с СН отмечается умеренно сниженная или сохраненная ФВ — состояния, для лечения которых доступно мало терапевтических опций.

Профиль безопасности дапаглифлозина в исследовании III фазы DELIVER соответствует описанному ранее профилю безопасности препарата.

Полные результаты исследования III фазы DELIVER будут подробно освещены на ближайшем научном конгрессе и в ближайшие месяцы представлены регулирующим органам.

remedium