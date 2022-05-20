«Герофарм» требует взыскать с новосибирской «Вектор-БиАльгам» 200 млн рублей

«Герофарм» требует взыскать с новосибирской «Вектор-БиАльгам» более 200 млн руб. В эту сумму входят долг по оплате товара и неустойка за нарушение ее сроков.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривает исковое заявление фармкомпании ООО «Герофарм» к новосибирскому производителю вакцин АО «Вектор-БиАльгам». Компания требует взыскать более 218 млн руб., из которых 203 млн руб. — долг по оплате товара. Оставшаяся сумма — неустойка за нарушение сроков оплаты, пишет РБК.

В компании «Герофарм» изданию рассказали, что обратились в суд в связи с нарушениями обязательств по оплате сырья для производства лекарственного средства в рамках заключенного договора поставки. В «Вектор-БиАльгам» комментировать ситуацию отказались.

В конце марта суд отказал в удовлетворении требования истца принять обеспечительные меры, арестовав денежные средства ответчика. Следующее заседание назначено на 31 мая.

Артем Косенок

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