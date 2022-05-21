Ожидания 2022 года: рост цен и падение объемов

Российский фармацевтический рынок растет и продолжит расти в 2022 году в стоимостном выражении за счет инфляции и социальных обязательств государства. При этом в количественном выражении уже в пером квартале произошло сокращение в государственном сегменте, а по итогам года сокращение ждет и ретейл, считают эксперты компании IQVIA. Чтобы понять, что ждет рынок дальше, эксперты предлагают обратить внимание на опыт Ирана.

Российский рынок сейчас продолжает расти за счет государственного сегмента, а ретейл растет на уровне инфляции. Общий объем продаж фармацевтической продукции в стоимостном выражении в первом квартале 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 23% (c 1,584 млрд рублей до 1,956 млрд рублей). Госсектор при этом вырос на 26%, а ретейл, на который приходится 60%, – на 21%. Рост в упаковках не такой значительный – 3% (в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года было 5%-ное падение). При этом в упаковках ретейл вырос на 5%, а госсектор сократился на 9%.

Рост рынка происходит за счет увеличения сегмента рецептурных препаратов, чему способствуют госзакупки. В стоимостном выражении продажи рецептурных препаратов за два года выросли на два процентных пункта, а безрецептурные на столько же упали. При этом доля рецептурных препаратов составила в первом квартале 2022 года 72%.

Одновременно в госзакупках продолжает расти доля оригинальных препаратов – на три процентных пункта за два года, доля дженериковых препаратов остается неизменной.

На долю локальных российских компаний приходится 36% продаж в стоимостном выражении и 62% в объемах продаж. При этом стоимостном выражении доля российских компаний в первом квартале 2022 года выросла на 23% (1,956 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (для сравнения: в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года этот рост составил всего 9%).

В количественном выражении (в упаковках) российские компании существенно опережают международные, при этом по сравнению с первым кварталом 2021 года за тот же период 2022 года количество продаж российских производителей сократилось на 1% (при общем росте продаж на 3%).

Рост рынка в 2022 году будет обусловлен беспрецедентной инфляцией и стремлением государства выполнить свои обязательства, считают эксперты IQVIA. Объем ретейл-сегмента составил в 2021 году 1062 млрд рублей (59% объема рынка) и 4,84 млрд упаковок. В первом квартале 2022 года рост в рублях составил 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (прежде всего за счет инфляции), и 5% – в упаковках (прежде всего за счет ажиотажного мартовского спроса). Что касается 2022-го в целом, рост может составить 10-15% по сравнению с 2021 годом (прежде всего за счет инфляции). При этом объемы продаж сократятся на 5-10% за счет роста безработицы, падения доходов.

Если говорить о госсекторе, в 2021 году составившем 752 млрд рублей (41% объема рынка), или 0,73 млрд упаковок, то в 2022 году эксперты IQVIA ожидают роста в стоимостном выражении в 20-25% за счет исполнения социальных обязательств, а также локализации производства и упрощенных правил доступа. В упаковках произойдет падение на 5-10%, как и в ретейле, за счет перехода к локализованным продуктам, а также появления новых игроков, чья продукция будет дешевле импортной. В первом квартале 2022 года госзакупки выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 26% в стоимостном выражении (прежде всего за счет закупок государственного благотворительного фонда «Круг добра», а также приобретения антиковидных препаратов). При этом в количественном выражении закупки сократились на 9% из-за сдвига спроса в сторону инновационных препаратов с высокой стоимостью.

Чтобы понять, что будет после 2022 года, надо посмотреть на то, что происходит в Иране. Опыт Ирана демонстрирует сильную связь между прекращением экспорта нефти и падением макроэкономических показателей в стране. В 2012 году правительство Ирана прекратило в ответ на санкции западных стран продажу нефти США и Великобритании, а с начала 2013 года – и Евросоюзу, ВВП на душу населения начал снижаться: с $7,9 тысячи в 2012 году до $2,4 тысячи в 2020-м. В 2015 году Иран и страны «шестерки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) договорились об ограничении иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций. Следствием стал экономический рост в 2016 и 2017 годах. Однако уже в 2018 году США вышли из соглашения и ввели дополнительные ограничения в рамках политики «максимального давления». Под действие санкций попали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физлиц.

Одна из основных проблем Ирана, помимо гиперинфляции и того, что примерно треть иранцев живет за чертой бедности, – резкая нехватка медикаментов (от дефицита жизненно важных лекарств для пациентов с эпилепсией до ограниченности химиотерапии для больных раком). По данным Статистического центра Ирана, с 2002 года расходы на медицинские услуги в стране выросли в 25 раз.

gxpnews