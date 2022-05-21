Viatris и Biocon вывели на канадский рынок аналог Авастина

Американская Viatris и индийская Biocon Biologics 19 мая объявили о выводе на рынок Канады препарата Abevmy – аналога Авастина от Roche. Министерство здравоохранения Канады одобрило аналог Авастина по четырем показаниям: колоректальный рак, немелкоклеточный рак легкого, глиобластома и эпителиальный рак яичника, маточной трубы, первичный рак брюшины. Американская Viatris и индийская Biocon Biologics 19 мая объявили о выводе на рынок Канады препарата Abevmy – аналога Авастина от Roche. Министерство здравоохранения Канады одобрило аналог Авастина по четырем показаниям: колоректальный рак, немелкоклеточный рак легкого, глиобластома и эпителиальный рак яичника, маточной трубы, первичный рак брюшины.

Европейский медрегулятор выдал разрешение на применение Abevmy в апреле 2021 года по шести показаниям: рак молочной железы, почечно-клеточный рак, колоректальный рак, немелкоклеточный рак легкого, глиобластома и эпителиальный рак яичника, рак маточной трубы и первичный рак брюшины. Оригинальный препарат с МНН бевацизумаб (Авастин от Roche) применяется по этим же показаниям.

В конце февраля 2022 года Viatris и Biocon Biologics заключили эксклюзивное соглашение о совместной разработке, производстве и коммерциализации биоаналогов в области иммунологии и онкологии, а также инсулинов. Американская фармкомпания, по условиям соглашения, получила права на продажу препаратов в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, ЕС и ЕАЭС, Biocon Biologics – в остальных странах.

Viatris будет оказывать услуги (включая коммерциализацию препаратов) в переходный период, который продлится два года. За это Viatris выплатит Biocon Biologics $50 млн. Ожидаемая выручка подразделения Viatris по производству биоаналогов в 2023 году – около $1,1 млрд.

Biocon Biologics – индийская фармацевтическая компания, основанная Киран Мазумдар-Шоу в 1978 году. Специализируется на выпуске дженериков, биоаналогов и фармсубстанций. В 2021 году доходы компании составили $970 млн, чистая прибыль – $150 млн.

Американская Viatris образована в ноябре 2020 года в результате слияния Mylan и Upjohn, бывшего бизнес-подразделения Pfizer. Продажи Viatris в 2021 году составили $17,8 млрд.