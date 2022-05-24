Главу банды по торговле БАД под видом лекарств приговорили к девяти годам колонии

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор трем участникам преступной группы, продававшей пенсионерам БАД под видом дорогостоящих лекарств. Мошенники получили тюремные сроки от пяти до девяти лет.

Невский районный суд Петербурга приговорил к реальным срокам трех участников банды, продавшей пенсионерам БАД под видом препаратов на 1,8 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Весной и летом 2020 года осужденные обзванивали пенсионеров города и представлялись медицинскими и социальными работниками. Мошенники рассказывали жертвам о выявленных у них тяжелых заболеваниях и возможном параличе в будущем. Убеждали пройти лечение и приобрести дорогие лекарства. Известно о 14 потерпевших, которые отдали участникам банды в сумме около 1,8 млн руб.

Организатор банды Юлия Полякова приговорена к девяти годам колонии по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в составе группы) и штрафу в 750 тыс. руб. Ее подельники Марианна Далекая и Николая Куландин проведут в тюрьме пять и девять лет соответственно.

Юлия Куликова

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