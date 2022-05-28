Сколько заработали создатели вакцин от коронавируса в 2021 году

Главы научных центров, разработавших российские вакцины против COVID-19, отчитались о доходах за 2021 год. Директор Центра им. Гамалеи стал самым богатым среди них. На втором месте оказался глава Центра «Вектор», на третьем — руководитель Центра им. Чумакова.

Директор Центра им. Гамалеи, разработчика вакцины от COVID-19 «Спутник», Александр Гинцбург задекларировал доход в 105,9 млн руб. Такая сумма указана в его декларации за 2021 год. Для сравнения: в 2020 году он заработал 18,4 млн руб. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы на сайте Центра. В собственности Гинцбурга также находится жилой дом (площадью 238 кв. м), квартира (137 кв. м), гараж и два земельных участка: под индивидуальное (1700 кв. м) и дачное (809 кв. м) строительство. Также есть доля в жилом доме (206,3 кв. м).

Генеральный директор Центра «Вектор», разработавшего «ЭпиВакКорону», Ринат Максютов оказался на втором месте. Он заработал 19,5 млн руб. В 2020 году его доход составил 15,4 млн руб., в совместной собственности с супругой у него был земельный участок площадью 1029 кв. м и жилой дом площадью 200 кв. м. Супруга также владела легковым автомобилем Nissan. В декларации за 2021 год нет информации о том, какой недвижимостью владеет Максютов. Данных о супруге нет.

Глава Центра им. Чумакова, создавшего вакцину «КовиВак», Айдар Ишмухаметов заработал в 2021 году 14,2 млн руб. (в 2020 году — 13,3 млн руб.). В его пользовании есть также автомобиль Toyota Camry. В декларации нет информации о том, какой недвижимостью он владеет. В собственности его супруги указана квартира в ОАЭ площадью 167,3 кв. м.

Артем Косенок

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