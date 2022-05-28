Генеральный директор Moderna решил отдать свой капитал на благотворительность

Генеральный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что планирует продать часть своих опционов на акции и пожертвовать вырученные средства на благотворительность. Об этом сообщает Bloomberg.

Бансель планирует завершить процесс к июню 2023 года. Он заявил, что хочет избежать появления на рынке значительного количества акций в один момент, что может повредить курсу акций Moderna. По данным Bloomberg, Бансель владеет 1,36% акций Moderna. Он рассчитывает направить все доходы после уплаты налогов на благотворительные цели. Речь идет о сумме в 355 млн долл., если предположить, что акции торгуются на уровне 140 долл. за одну штуку.

Издание пишет, что семья генерального директора компании также инвестировала доходы от продажи акций в закрытые фирмы, занимающиеся здравоохранением и защитой климата. Инвестиционная компания семьи продает 10 тыс. акций каждую неделю в соответствии с планом, который рассчитан до конца этого года.

В августе прошлого года стоимость акций компании достигла максимума в более чем 400 долл. Но беспокойство по поводу темпов государственных заказов на вакцины и будущих доходов компании ослабило энтузиазм на Уолл-стрит.

«В ближайшие месяцы могут появиться необоснованные комментарии о мотивах этих продаж, но я хотел поделиться этой новостью сейчас и показать вам прозрачность наших планов, — сказал Бансель. — Я верю, что лучшие дни Moderna впереди».

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Банселя превышает 4 млрд долл. Он сказал, что хочет использовать свое личное богатство, чтобы «улучшить мир». Выступая 23 мая на посвященной изменению климата встрече на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он агитировал за вегетарианство и рассказал о том, что у него нет машины.

Фото: modernatx.com

Николай Соколов

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