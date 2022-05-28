Новый порядок рублевых выплат зарубежным правообладателям не коснется лекарств и медизделий

Временный порядок оплаты интеллектуальной собственности правообладателям из «недружественных» государств в рублях не коснется договоров по ввозу или производству препаратов и медицинских изделий. Ранее президент Владимир Путин своим указом обязал выплачивать вознаграждение за использование патентов или интеллектуальной собственности зарубежным правообладателям, которые перестали исполнять свои обязательства либо выступили в поддержку санкций в отношении РФ, через открытие специальных счетов типа «О» в российских банках и рублях. Временный порядок оплаты интеллектуальной собственности правообладателям из «недружественных» государств в рублях не коснется договоров по ввозу или производству препаратов и медицинских изделий. Ранее президент Владимир Путин своим указом обязал выплачивать вознаграждение за использование патентов или интеллектуальной собственности зарубежным правообладателям, которые перестали исполнять свои обязательства либо выступили в поддержку санкций в отношении РФ, через открытие специальных счетов типа «О» в российских банках и рублях.

Новый порядок выплаты установлен указом президента РФ №322 от 27 мая 2022 года. Согласно документу, в случае если правообладатель из «недружественной» страны приостановил исполнение договора с российским контрагентом, то исполнение обязательств перед ним за использование интеллектуальной собственности или брендов должно идти в рублях через спецсчета типа «О», открытые в уполномоченных банках. Их перечень определит Правительство РФ.

Использование спецсчетов станет обязательным в случае, если правообладатель добросовестно исполнял обязательства по договору, но поддержал введение ограничительных мер в отношении России или сам присоединился к санкциям.

Однако указ предусматривает исключение: из-под действия документа выведены договоры с правообладателями, которые необходимы для ввоза или производства в России лекарственных средств или медицинских изделий. Президентский указ вступил в силу 27 мая 2022 года.

Правительство РФ 3 марта внесло в Госдуму законопроект, согласно которому оно в 2022 году получит право утвердить группу товаров, в отношении которой не будет применяться законодательство о патентной защите. В случае с лекарствами это фактически означает применение принудительного лицензирования: фармкомпании не смогут защитить свои исключительные права на препараты. Владимир Путин утвердил закон 8 марта.

Параллельно премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, снимающее необходимость в компенсации потерь от принудительного лицензирования препаратов, патенты на которые принадлежат компаниям из «недружественных» стран. Документом внесены изменения в методику определения компенсаций, которые выплачиваются правообладателю при решении использовать изобретение без его согласия.

С момента, когда постановление вступило в силу, размер такой выплаты стал составлять 0% от выручки от продажи препарата, тогда как патентообладателям из «недружественных» стран выплачивалось 0,5% от выручки от продажи их изобретения. Размер компенсации определялся в виде ежегодных платежей в период действия решения правительства об использовании изобретения без согласия патентообладателя.

В начале 2021 года компания «Фармасинтез» получила возможность производить и продавать Ремдеформ (ремдесивир) без согласия компании Gilead Sciences, которая обладает патентом на оригинальный препарат (Веклури). Такую преференцию компания Викрама Пунии получила «в целях обеспечения населения» лекарством против COVID-19. Потом принудительная лицензия была продлена.

«Р-Фарм» 5 марта 2022 года получил право производить ремдесивир без согласия патентообладателя. С учетом того, что США входит в перечень «недружественных» стран, «Р-Фарму» и «Фармасинтезу» не придется компенсировать американской Gilead ее потери. Также в этот список входит, например, Великобритания, страны Евросоюза, Япония и другие государства.