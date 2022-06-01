Evotec купила занимающуюся клеточными технологиями Rigenerand

Evotec купила компанию Rigenerand, которая занимается разработкой клеточных терапий. Сумма сделки оценивается в 23 млн евро.

Evotec объявила об окончательном подписании соглашения, в соответствии с которым компания приобретет 100% капитала Rigenerand, которая занимается клеточными технологиями. Об этом сообщает издание Bionity.

Rigenerand, основанная в 2009 году как дочерняя компания Университета Модены и Реджо-Эмилии, ориентирована на производство циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) для клеточной терапии.

Сделка расширит платформу Evotec для клеточной терапии EVOcells за счет производственной площадки цГМФ. Хотя поначалу вклад Rigenerand в доход компании не будет значительным, производственные возможности Rigenerand наряду с научно-исследовательскими возможностями Evotec укрепят способность Evotec успешно действовать в области клеточной терапии.

«Клеточная терапия — это захватывающий новый терапевтический метод с широким применением по многим показаниям… платформа Evotec EVOcells позволяет доставлять пациенту инновационные клеточные препараты. Приобретение Rigenerand добавляет производственные мощности и опыт к платформе EVOcells», — заявил главный исполнительный директор Evotec Вернер Ланталер.

«Платформа EVOcells от Evotec и технологии и возможности Rigenerand по преобразованию клеток в терапевтические продукты… представляют собой уникальное сочетание технологического и логистического взаимодействия, которое окажет очень важное влияние на область клеточной терапии», – отметил директор компании Rigenerand и профессор онкологии Университета Модены и Реджо-Эмилии Массимо Доминичи.

Николай Соколов

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