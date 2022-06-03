В Москве аптечную сеть обвинили в незаконном сбыте сильнодействующих препаратов

В суд направили дело о незаконном сбыте сильнодействующих препаратов в аптечной сети в Москве. У участников организованной группы изъяли 35 кг веществ — прегабалина и тропикамида.

Следственный департамент МВД России предъявил обвинение четырем участникам организованной группы за незаконный оборот наркотических средств (ч.3 ст.234 УК РФ). В ее составе два гражданина России и двое граждан из страны ближнего зарубежья. Уголовное дело направлено в Перовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе МВД столицы.

По версии следствия, криминальный бизнес организовала руководитель сети столичных аптек (название не раскрывается). Она наладила закупки лекарственных средств, оборот которых на территории России ограничен. Сотрудники аптечного пункта, входившие в состав организованной группы, в нарушение установленных правил извлекали препараты из упаковки и удаляли с них маркировку. После чего за наличные сбывали товар без рецепта ночью наркозависимым. Стоимость препаратов была в разы завышена, а торговцы не имели необходимого образования.

Группу задержали в марте прошлого года. В ходе обысков в аптеке и по месту их жительства обнаружено и изъято более 2 тыс. флаконов и 10 тыс. таблеток, которые содержат в своем составе 35 кг сильнодействующих веществ — прегабалина и тропикамида.

Артем Косенок

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