FDA одобрило вакцину Novavax от COVID-19

Консультативный комитет Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) 7 июня проголосовал за одобрение вакцины против COVID-19 – Covovax от компании Novavax. Препарат стал четвертой одобренной в США вакциной от этого заболевания, он разрешен для иммунизации людей в возрасте от 18 лет. Консультативный комитет Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) 7 июня проголосовал за одобрение вакцины против COVID-19 – Covovax от компании Novavax. Препарат стал четвертой одобренной в США вакциной от этого заболевания, он разрешен для иммунизации людей в возрасте от 18 лет.

Решение специалистов основано на данных, подтверждающих эффективность и безопасность вакцины. Теперь Центрам по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также предстоит выдать разрешение на вакцинацию Covovax, только после этого препарат появится в медорганизациях.

Covovax – вакцина от COVID-19 на основе белковых субъединиц, содержащая спайковый белок SARS-CoV-2, полученный при помощи комбинации рекомбинантных наночастиц Novavax и запатентованного раствора Matrix-M на основе сапонина. Cогласно результатам III фазы КИ, общая эффективность вакцины составила 90,4%, против циркулирующих в США во время проведения КИ штаммов коронавируса («британский», «бразильский», «южноафриканский» и «индийский») – 93%, от тяжелого и умеренного протекания заболевания – 100%.

В декабре 2021 года ВОЗ выдала разрешение на экстренное применение препарата Novovax. В том же месяце в Европе одобрили его применение для вакцинации людей в возрасте от 18 лет.

В декабре 2020 года FDA впервые одобрило экстренное применение вакцины против COVID-19 – препарата Comirnaty от Pfizer и BioNTech. Затем в США разрешили вакцинацию препаратом от Moderna. В феврале 2021 года FDA выдало разрешение на иммунизацию против коронавирусной инфекции препаратом Janssen (входит в Johnson & Johnson).