Матвиенко пригрозила сенаторам закупкой за их счет компьютеров для ФАП

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вернулась к проблеме оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) компьютерами. В конце мая Матвиенко раскритиковала Минздрав РФ за отсутствие техники в 2,9 тысячи ФАПов, с тех пор оснащены были лишь восемь пунктов. Теперь спикер пригрозила сенаторам «личной ответственностью», а конкретно – закупкой компьютеров за их счет. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вернулась к проблеме оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) компьютерами. В конце мая Матвиенко раскритиковала Минздрав РФ за отсутствие техники в 2,9 тысячи ФАПов, с тех пор оснащены были лишь восемь пунктов. Теперь спикер пригрозила сенаторам «личной ответственностью», а конкретно – закупкой компьютеров за их счет.

По мнению Матвиенко, проблема должна быть решена до конца 2022 года. «Пока из трех тысяч только в восемь ФАПов, как я понимаю, компьютеры поставили. Такими темпами к 2030 году, может быть, подойдем [к решению вопроса]. До конца года тему закрыть! Если где-то не будет в ФАПе компьютера, каждый сенатор ответит лично. Тогда за свою зарплату [купите] компьютеры, если по-другому не сможете», – заявила она.

Ранее Валентина Матвиенко настаивала, что Минздрав и Минцифры должны «незамедлительно заняться этой темой». «Что вы думаете? Забыли совсем о немногом – поставить компьютеры. Тогда для чего мы делаем такие затраты государственных средств, если это не работает? Куда Министерство здравоохранения РФ смотрит? Вы что, думаете поставить коробку, отчитаться о вводе и забыть? Вы обещали, что будет единая связанная сеть ФАПов, что благодаря интернету и компьютерному оснащению будет возможность использовать возможности дистанционной медицины, получить консультации лучших врачей. Почему на полдороге-то остановились, не довели дело до конца?» – возмущалась спикер СФ.

Вскоре Минздрав поручил Росздравнадзору проверить соблюдение лицензионных требований в медорганизациях, в структуре которых есть ФАПы. Данные о «компьютеризации» у министерства другие: на 28,6 тысячи пунктов, подключенных к интернету, установлено 28,13 тысячи автоматизированных рабочих мест, которые подключены к медицинским информационным системам. К 2024 году по нацпроекту «Здравоохранение» должны появиться еще 1 550 ФАПов.

Еще одна проблема ФАПов – нехватка кадров. В Алтайском крае, например, в 2021 году 28,8% ФАПов не работали из-за отсутствия медперсонала.