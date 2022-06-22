Росздравнадзор обнаружил на AliExpress незаконную продажу лекарств

Росздравнадзор обнаружил на AliExpress незаконную продажу лекарств. Только за неделю служба заблокировала 180 страниц различных интернет-ресурсов.

Только за прошлую неделю Росздравнадзор с Роскомнадзором заблокировали свыше 180 страниц сайта (доска бесплатных объявлений) «КупиПродай». На нем обнаружили попытки реализовать ранее купленные лекарственные препараты, в том числе частично бывшие в употреблении. Упаковки были вскрыты, а некоторое количество таблеток уже использовано, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Также за этот период Росздравнадзором были выявлены факты реализации на сайте AliExpress лекарственных препаратов аптекой, которая не имеет разрешения на дистанционную торговлю. Эти страницы также были заблокированы.

В мае пользователи соцсетей обнаружили доставку рецептурных лекарств на Wildberries. В описании препаратов указано, что они относятся к категории БАД. Корреспонденту «ФВ» удалось сделать заказ препарата «Арепливир». По данным СМДЛП, как оказалось, он был продан еще в 2020 году.

Артем Косенок

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