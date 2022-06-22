Большинство клиентов аптек покупают онлайн из-за низких цен

Компания Data Insight изучила особенности покупательского поведения аптечного ассортимента. Выяснилось, что большинство клиентов аптек используют оба ка­нала: он­лайн и оф­лайн. Только 8% совершали покупки БАД и лекарств на маркетплейсах.

Подавляющее большинство россиян (94%), которые имеют опыт приобретения аптечного ассортимента онлайн, намерены сохранить или увеличить долю таких покупок в следующем году. 63% поль­зо­вате­лей при по­куп­ке в аптеке используют оба ка­нала: он­лайн и оф­лайн. Та­кие результаты исследования покупательского поведения «Покупатели аптечного ассортимента 2022» при­водит Data Insight.

Комментируя свой выбор той или иной площадки для совершения сделки, 90% респондентов ответили, что их «устроила цена». Что касается покупателей e-com, то 54% привлекла скидка, 40% — возможность сравнить цены в разных интернет-аптеках. Для трети основной мотиватор — возможность получить необходимый товар без очереди.

Подавляющее большинство совершают покупки в онлайн-аптеках, только 8% совершали покупки БАД и лекарств на маркетплейсах. Сайт аптеки остается основным источником заказов — 65% респондентов сделали заказ там, а не в мобильном приложении. При этом 63% онлайн-заказов аптечного ассортимента было сделано с мобильного телефона или планшета.

Самыми популярными категориями для заказа через интернет стали безрецептурные лекарственные средства (входят в 84% заказов), витамины и БАД (в 61%) и рецептурные лекарственные средства (в 59%).

При этом 47% покупателей предпочитают забирать свой заказ из пункта выдачи самостоятельно. Лишь 16% ответили, что пользовались как доставкой, так и самовывозом. За доставку в течение трех часов каждый третий россиянин готов платить 101—250 руб., а каждый второй согласен отдать за это менее 100 руб.

В исследовании приняли участие 1740 россиян старше 18 лет, которые имели опыт покупки аптечного ассортимента онлайн и офлайн.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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