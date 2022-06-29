Товарные запасы стали источником проблем для аптек

Покупатели все чаще обращают внимание на разницу в цене двух упаковок одного препарата в аптеке. Причиной стали товарные запасы, которые сети сделали в марте, чтобы избежать дефектуры. Однако за несколько месяцев закупочная стоимость многих медикаментов снизилась. Прежние упаковки приходится продавать в убыток или с риском привлечь внимание контролирующих органов.

Обоснованная разница в стоимости двух упаковок одного препарата может стать причиной пристального внимания контролирующих органов. Такой прецедент произошел в Санкт-Петербурге. Покупательница приобрела в аптеке две упаковки препарата: одна стоила 124 руб., а вторая — 126 руб. Из-за этого она обратилась с жалобой в Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Предприниматель объяснил, что лидокаин входит в Перечень ЖНВЛП и его стоимость регулируется государством. «Аптечная организация, следуя нормативно установленному алгоритму, рассчитывает цену ЖНВЛП, строго отталкиваясь от цены производителя с учетом оптовой и розничной надбавки, установленных в субъекте РФ, с заполнением протокола согласования цен (копии документов в приложении)», — сказано в ответе на обращение регионального Роспотребнадзора (есть у «ФВ»).

Все опрошенные «ФВ» аптечные сети заявили, что жалоб покупателей по аналогичным поводам стало в последние месяцы больше. Некоторые представители фармрозницы связали это с ростом потребительского экстремизма, другие — с нежеланием аптек уделять пристальное внимание ценообразованию.

«Если аптека-дискаунтер «загрузилась» в марте — начале апреля сразу на полгода вперед, конечные цены у нее, даже с минимальными наценками, могут быть на уровне премиальных аптек», — рассказал директор рязанской сети «Фарма» Александр Миронов.

Эта ситуация приводит к нарушению структуры продаж. «Ходовые позиции лежат на полках с минимальной наценкой из-за того, что они вне текущей рыночной цены», — говорит Миронов. По его мнению, всем сетям необходимо предпринять ряд мер для корректировки ситуации, если они не хотят потерять доверие покупателей и продажи.

Ольга Коберник

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