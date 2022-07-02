Правительство не согласовало в срок проект по доставке рецептурных лекарств

Правительство не успело разработать и согласовать финальную версию проекта по онлайн-продаже рецептурных лекарств до 1 июля, рассказали «ФВ» источники, знакомые с ходом подготовки документа.

Провести все соответствующие процедуры к 1 июля президент Владимир Путин обязал министерства еще в апреле. Кроме того, Госдума и Совет Федерации должны обеспечить принятие подготовленного законопроекта в весеннюю сессию, до 15 июля 2022 года.

28 июня Минэкономразвития представило проект по онлайн-доставке рецептурных лекарств. Но, как сообщил «ФВ» один из источников, причастных к разработке документа, велика вероятность, что опубликованный документ — это не финальная версия проекта. Несмотря на публикацию, он может еще не раз измениться, сообщил источник «ФВ». «Очевидно, что поручение президента не будет выполнено в срок. Я не вижу ни единого шанса, что до 1 июля проект успеет пройти все необходимые процедуры согласования и будет внесен в Государственную думу», — заявил один из собеседников.

Информацию о том, что проект находится в подвешенном состоянии, «ФВ» подтвердил и другой представитель фармрынка, участвующий в обсуждении документа. «Все застопорилось. Пока нас к 1 июля никуда не зовут», — заявил источник редакции.

Сейчас онлайн-продажа рецептурных лекарств, наркотических, психотропных и спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта более 25% запрещена.