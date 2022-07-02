ФАС предложила отменить регистрацию цены на «Суксилеп»

ФАС отменила решение о согласовании цены на противосудорожный препарат «Суксимед» (этосуксимид) компании Mibe. Служба также предложила исключить сведения о стоимости препарата из Госреестра предельных отпускных цен производителей. Причина – отсутствие препарата на рынке.

В базе решений Федеральной антимонопольой службы (ФАС) опубликован документ об отмене решения службы от 01.01.2021 года о повышении цены на «Суксилеп» в капсулах по 250 мг и фасовке по 100 шт. в рамках постановления № 1771. Документом утвержден порядок перерегистрации стоимости лекарства в случае риска дефектуры. Согласно постановлению, цена повышается на один год, в течение года ФАС проводит экономический анализ, по истечении срока действия перерегистрации решается вопрос, оставить цену повышенной или нет.

Решение об отмене ФАС обосновало тем, что «заявителем представлены недостоверные сведения, повлиявшие на результат принятого решения о согласовании перерегистрации предельной отпускной цены».

Дело в том, что в прошлом году, когда решался вопрос по повышению стоимости «Суксилепа», в ФАС было представлено письмо от «Фармимэкс», где говорилось о планах добавить производственную площадку компании в регудостоверение препарата и выпускать препарат на ней. Однако, как обнаружила антимонопольная служба, в базе Росздравнадзора нет сведений о вводе в гражданский оборот «Суксилепа» после повышения цены на него.

ООО «Фармагейт», представляющее в России Mibe, сообщило ФАС, что 31 августа 2021 года руководство компании Mibe решило больше не поставлять «Суксилеп» в Российскую Федерацию. Поэтому ФАС России просит обеспечить исключение сведений о предельной отпускной цене на лекарственный препарат «Суксилеп» из Государственного реестра предельных отпускных цен производителей.

Согласно данным Росздравнадзора, в последний раз «Суксилеп» был введен в оборот в феврале 2020 года. С тех пор, вплоть до июня 2022 года, лекарство с таким МНН не поступало на российский рынок.

О дефиците противосудорожного препарата стало известно осенью 2021 года. Тогда в Минпромторге «ФВ» рассказали, что поставки препарата будут восстановлены.

В июле 2021 года зарегистрирован отечественный аналог компанией ЗАО «Мосфарма». Ее препарат введен в оборот только 30 июня 2022 года.

pharmvestnik