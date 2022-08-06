«Китруда» опять не достигла контрольных точек в испытаниях против нескольких видов рака

«Китруда» не смогла достичь контрольных точек в испытаниях против рака простаты и печени. Ранее препарат не достиг успеха в испытании против рака шеи и головы.

Два исследования III фазы препарата «Китруда» компании MSD (в США и Канаде — Merck&Co) против рака не смогли добиться желаемых результатов. Средство испытывалось при метастатическом кастрационно-резистентном раке предстательной железы и гепатоцеллюлярной карциноме (ГЦК), пишет портал Pharmaphorum.

В исследовании KEYNOTE-921 против рака простаты исследовалась комбинация «Китруды» с доцетакселом. В испытании участвовали более 1000 пациентов, которые ранее не получали химиотерапию, но у которых заболевание прогрессировало, несмотря на предшествующее лечение антигормональной терапией.

В итоге исследователям не удалось добиться значительного улучшения общей выживаемости (ОВ) или выживаемости без рентгенологического прогрессирования (рВБП) — двух основных конечных точек исследования. Pharmaphorum пишет, что ингибиторы контрольных точек, к которым относится «Китруда», плохо показывают себя против кастрационно-резистентного рака предстательной железы.

Также препарат не смог достичь контрольных точек в испытаниях LEAP-002 против рака печени. В этом исследовании MSD надеялась показать, что сочетание «Китруды» с «Ленвимой» улучшит результаты лечения пациентов с нерезектабельной ГЦК в течение двух лет. Однако результаты по общей выживаемости и выживаемости без рентгенологического прогрессирования не показали значительного роста в сравнении с использованием одной «Ленвимы».

«Китруда» уже одобрена для использования после первой линии терапии ГЦК в комбинации с препаратом «Нексавар». С помощью нового испытания MSD надеялась получить разрешение для лечения пациентов, ранее не получавших терапии.

В июле «ФВ» сообщал, что «Китруда» не смогла показать успех в испытании III фазы против рака головы и шеи. Препарат показал улучшения по сравнению с плацебо в бессобытийной выживаемости или времени, в течение которого у пациента не было осложнений. Однако эти результаты не были статистически значимыми.

Фото: merck.com

Николай Соколов

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