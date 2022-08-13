Ростех заявил об эффективности своей вакцины от натуральной оспы при борьбе с оспой обезьян

В Ростехе сообщили, что их вакцина от натуральной оспы на 85% защищает от оспы обезьян. При необходимости госкорпорация может ее усовершенствовать.

Вакцина госкорпорации «Ростех» от натуральной оспы в 85% случаев эффективна при борьбе с вирусом оспы обезьян, а при необходимости госкорпорация может усовершенствовать препарат. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора компании Владимир Артяков в интервью каналу «Россия-24».

«Мы выпускаем, кстати говоря, вакцины от натуральной оспы. <…> Но мы посмотрели на ситуацию с оспой обезьян, наша вакцина на 85% убивает оспу обезьян. Если вдруг случится ситуация, когда будет проникать сюда оспа обезьян, мы применим эту вакцину, но мы будем ее еще совершенствовать», – заявил он (цитата по ТАСС).

12 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России подтвержден первый случай оспы обезьян. В тот же день в Минпромторге заявили, что в стране достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты на случай вспышки этого заболевания. В министерстве отметили, что налажено производство традиционной вакцины от оспы. Согласно методическим рекомендациям Минздрава, вакцинация от натуральной оспы обеспечивает примерно 85%-ную защиту от вируса оспы обезьян. Также ведутся испытания новой вакцины против оспы.

На этой неделе компания «Вектор» подала заявку на регистрацию в России препарата «НИОХ-14»: он прошел первую фазу клинических испытаний. По мнению разработчика, лекарство эффективно против любых видов ортопоксвирусов, включая оспу обезьян.

Артем Косенок

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