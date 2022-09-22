Минздрав отозвал антирезус иммуноглобулин и еще пять препаратов

Министерство здравоохранения сообщило об отмене регистрации и исключении из реестра шести лекарственных средств. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств. Регуляторные решения в отношении лекарств вынесены на основании заявлений производителей или уполномоченных юридических лиц.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты.

«Сорбистерит» (кальция полистиролсульфонат) — порошок для приготовления суспензии для приема внутрь и ректального введения. РУ — ЛП-001334 от 08.12.2011 выдано «Фрезениус Медикал Кеа Нейролоджика Дойчланд ГмбХ» (Германия). Производитель: «Фрезениус Медикал Кеа Дойчланд ГмбХ» (Германия). «Пимафукорт» (гидрокортизон + неомицин + натамицин) — крем для наружного применения. РУ — П №012689/02 от 13.10.2008 выдано «ЛЕО Фарма А/С» (Дания). Производитель: «Теммлер Италия С.р.Л.» (Италия). «Перекись водорода» (водорода пероксид) — раствор для местного и наружного применения 3%. РУ — ЛСР-006685/10 от 15.07.2010 выдано ООО «Лекарь» (Россия). Производитель: ООО «Лекарь» (Россия). «Партобулин СДФ» (иммуноглобулин человека антирезус Rho(D)) — раствор для внутримышечного введения, 1250 МЕ/мл. РУ —ЛСР-009449/08 от 26.11.2008 выдано «Бакстер АГ» (Австрия). Производитель: «Бакстер АГ» (Австрия). «Норпролак» (хинаголид) — таблетки, 25 мкг, 50 мкг, 75 мкг, 150 мкг. РУ — П №012402/01 от 10.10.2011 выдано «Ферринг Арцнаймиттель ГмбХ» (Германия). Производитель: «Ферринг ГмбХ» (Германия). «Меногон» (менотропин) — лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения, 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ. РУ — П №012199/01 от 15.07.2011 выдано «Ферринг ГмбХ» (Германия). Производитель: «Ферринг ГмбХ» (Германия) / ООО «Изварино Фарма» (Россия).

Также из реестра была исключена фармсубстанция:

«Десмопрессина ацетат» (десмопрессин). РУ — ФС-002028 от 01.04.2020 выдано «Ферринг Интернешнл СА» (Швейцария).

Ранее в сентябре Минздрав исключил из государственного реестра 35 регистрационных удостоверений. Среди них было отозвано 18 регистрационных удостоверений препаратов с МНН ранитидин.

Ринат Васбеев

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