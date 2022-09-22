ФАС предложила одновременно пересматривать цены на все лекарства с одним МНН

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации предлагает заинтересованным министерствам и ведомствам одновременно пересматривать цены на все лекарства с одинаковым международным непатентованным наименованием (МНН) из-за риска их дефектуры в рамках соответствующего Постановления Правительства № 1771.

Об этом в ходе выступления на форуме «Биотехмед» сообщил заместитель руководителя ФАС РФ Тимофей Нижегородцев.

«Второе предложение. Это одновременный пересмотр цен и ежегодный мониторинг. Речь идет о том, что когда некоторые производители в рамках одного МНН зашли на 1771 постановление, получили согласование, а другие не заходили, у нас получается иногда разнородный уровень цен. И через год, когда мы вынуждены возвращаться к рассмотрению цены, у нас получается иногда, что мы вынуждены отказывать в поддержании этой цены даже с учетом того, что новая цена была ниже, чем цена у других производителей воспроизведенных лекарственных препаратов. И в этом смысле мы поставили задачу стремиться к тому, чтобы если по постановлению № 1771 идет рассмотрение, чтобы оно захватывало всех производителей линейки и учитывало их ценовые уровни», – цитирует Нижегородцева ТАСС.

Кроме того, ФАС предлагает установить сроки действия заключения о дефектуре. Это позволит производителям устранять причины отказа Минздрава России и антимонопольной службы без необходимости повторно определять дефектуру. Предлагается также создание единых механизмов оценки сведений о потребности в перерегистрации цены и своевременное оповещение производителей о заключении о дефектуре или ее отсутствии.

По словам Тимофея Нижегородцева, в ФАС с ноября 2020 года поступило 995 заявок на перерегистрацию цен на лекарства в связи с риском их дефектуры. Из них 701 цену согласовали, 230 заявкам отказано в согласовании, а еще 64 цены находятся на согласовании в службе.

ФАС не фиксирует роста цен на лекарства в России.

gxpnews