Novo Nordisk инвестирует 200 млн долларов в квантовый компьютер для разработки препаратов

Фонд Novo Nordisk вложит 200 млн долл. в квантовый компьютер, который будет использоваться для решения проблем в области медико-биологических разработок. Он способен проводить анализ больших наборов геномных данных и взаимодействие человеческого микробиома.

Фонд датского производителя лекарств Novo Nordisk инвестирует 200 млн долл. в создание квантового компьютера. Он способен решать сложные научные задачи в области разработки новых лекарств, сообщает BioPharmaDive.

Среди областей, в которых может помочь этот компьютер, — анализ больших наборов геномных данных и взаимодействие человеческого микробиома, а также открытие новых лекарственных соединений. Фонд также отметил, что компьютер может помочь разработать более экологичные материалы или найти более эффективные подходы к отказу от углерода.

«Мы хотим создать международный центр квантовых исследований, это область с огромным потенциалом», — заявил генеральный директор Novo Nordisk Foundation Мадс Крогсгаард Томсен.

Квантовые компьютеры не похожи на традиционные компьютеры на основе транзисторов. Они полагаются не на цифровые биты информации — 0 или 1 — а используют «кубиты», которые могут составлять 0 или 1 или одновременную комбинацию обоих состояний. Эта разница позволяет квантовым компьютерам обрабатывать значительно больше информации с большей скоростью, делая возможными ранее представлявшиеся очень затратными вычисления.

Согласно недавней статье консалтинговой компании McKinsey, квантовые вычисления могут быть особенно полезны при разработке лекарств, особенно для идентификации новых терапевтических мишеней для болезней.

Николай Соколов

pharmvestnik