Московское ПрОП назначено единственным поставщиком абсорбирующего белья для инвалидов

Правительство России до 31 декабря 2022 года назначило Московское протезно-ортопедическое предприятие (ПрОП) единственным поставщиком абсорбирующего белья, подгузников и моче- и калоприемников для обеспечения инвалидов по закупкам Федерального фонда социального страхования (ФСС). Предприятие должно исполнить 85% госзаказа собственными силами. Правительство России до 31 декабря 2022 года назначило Московское протезно-ортопедическое предприятие (ПрОП) единственным поставщиком абсорбирующего белья, подгузников и моче- и калоприемников для обеспечения инвалидов по закупкам Федерального фонда социального страхования (ФСС). Предприятие должно исполнить 85% госзаказа собственными силами.

Статус определен распоряжением правительства №2719-р от 21 сентября 2022 года на основании мартовского постановления №339.

Документом определены объемы закупок – ПроП должно поставить 134,5 млн штук абсорбирующего белья, 17,1 млн специальных средств при нарушении функций выделения (моче- и калоприемников). Предприятие самостоятельно должно исполнить 85% объема поставок по госзаказу, а для оставшихся 15% привлечь соисполнителей.

Заказчик – ФСС – должен заключать контракты с авансом до 50% от общего объема исполнения контракта. Закупки будут профинансированы за счет средств федерального бюджета.

В марте 2022 года в России был установлен «особый режим» госзакупок лекарств и медизделий из-за санкционных ограничений. Медорганизации до 31 декабря 2022 года получили право осуществлять в электронной форме и у единственного поставщика закупки лекарств, расходных материалов и медицинских изделий, которые были произведены единственным производителем на территории России или стран, не вводивших против РФ «ограничительных мер экономического характера». Также законом разрешается закупка у единственного поставщика лекарств или медизделий, которые не имеют российских аналогов, при условии, что производство осуществляется страной, не вводившей санкции.

Постановление №339 было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 10 марта 2022 года. Согласно документу, Правительство РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти получили право до 31 декабря 2022 года назначать единственного поставщика определенной продукции в дополнение к ранее установленным ФЗ «О контрактной системе» оснований. Такое решение может быть принято по итогам протоколов заседаний правительства, координационного или совещательного органа при премьер-министре, а также Комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» (принадлежит Росимуществу) – один из крупнейших производителей протезов и ортезов, обладающий сетью филиалов по всей России. В 2021 году предприятие заключило контракты с региональными отделениями ФСС на 8,065 млрд рублей.

В мае 2020 года Нижегородское УФАС признало региональный филиал Московского ПрОП виновным в картельном сговоре с частными поставщиками – ЗАО «Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии», ЗАО «Юлианна» и СП компании и немецкой Ottobock «Отто Бокк – Нижний Новгород» на общую сумму 168,1 млн рублей. Но ПрОП обжаловало решение в Арбитражном суде Нижегородской области и добилось отмены обвинительного вердикта ФАС.

В июне того же года активисты общественной организации «Стопкартель» обращались в ФСБ с просьбой проверить закупки ФСС на предмет антиконкурентного соглашения с ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда РФ. В качестве аргумента авторы письма ссылались на внутреннюю инструкцию по завышению требований к опыту потенциальных участников в закупках на тендерах ФСС. О результатах проверки публично не сообщалось.