Janssen готова заключить долгосрочный контракт на поставку препарата от ВИЧ

В Janssen ответили на обращение общественной организации «Коалиция по готовности к лечению» с просьбой о снижении стоимости лекарства «Эвиплера». В компании сообщили, что готовы заключить долгосрочный контракт с Центром лекобеспечения на поставку препарата от ВИЧ.

Janssen, подразделение фармацевтических товаров J&J, обращалась в Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения с предложением по снижению цены на препарат «Эвиплера» в рамках долгосрочных контрактов. Компания открыта к дальнейшим переговорам.

«Коалиция по готовности к лечению» обратилась с открытым письмом к Johnson & Johnson с просьбой снизить цену на лекарство от ВИЧ минимум вдвое. Речь идет о комбинированном препарате для лечения ВИЧ рилпивирин+тенофовир+эмтрицитабин (ТН «Эвиплера»). В пресс-службе Janssen рассказали «ФВ», что обращалась в Центр планирования и лекобеспечения с предложением о снижении цены в рамках долгосрочного договора.

«Еще в 2021 году компания вышла с инициативой дополнительного снижения цены, что нашло отражение в централизованных закупках «Эвиплеры» начиная с весны 2021 года. Впоследствии мы предоставляли в ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан МЗ РФ» предложения по снижению цены на препарат «Эвиплера» в рамках долгосрочных контрактов (в формате цена—объем) и открыты к дальнейшим переговорам», — рассказали в компании.

Там добавили, что текущая цена, зарегистрированная на препарат «Эвиплера», ниже минимальной референтной цены, которая могла бы быть установлена в соответствии с законодательством.

Пациентская организация предложила снизить стоимость препарата рилпивирин+тенофовир+эмтрицитабин как минимум на 50% — до 150 тыс. руб. за годовой курс (около 12 тыс. руб. за упаковку). Такое снижение, по мнению пациентов, может привести к экономии госбюджета в размере 3 млрд руб., увеличить количество получающих препарат пациентов до 40 тыс. человек в год.

Елена Калиновская

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